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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Авиасообщение России с Турцией ограничено с 15 апреля по 1 июня

ОБЩЕСТВО
Фото: Лейла Аралбаева

Авиасообщение России с Турцией ограничено с 15 апреля по 1 июня Фото: Лейла Аралбаева

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией на период с 15 апреля по 1 июня. Об этом 12 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что россияне привозят из поездок в Турцию самые разные штаммы коронавирусной инфекции. По ее словам, с начала года 80% заболевших COVID-19 приехали из республики.

С середины марта в Турции зафиксирован быстрый подъем заболеваемости COVID-19.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ограничение авиасообщения
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