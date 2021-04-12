Фото: Лейла Аралбаева Авиасообщение России с Турцией ограничено с 15 апреля по 1 июня Фото: Лейла Аралбаева

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией на период с 15 апреля по 1 июня. Об этом 12 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что россияне привозят из поездок в Турцию самые разные штаммы коронавирусной инфекции. По ее словам, с начала года 80% заболевших COVID-19 приехали из республики.

С середины марта в Турции зафиксирован быстрый подъем заболеваемости COVID-19.