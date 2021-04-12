Максим Забелин о новой волне коронавируса: «Мы должны быть готовы к росту заболеваемости»

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве республики высказался об угрозах новой, третьей волны коронавирусной инфекции в России. По его мнению, это вполне возможно.

«Мы должны быть готовы к росту заболеваемости и наращивать объемы вакцинации, — заявил министр. — Уже в ближайшее время, по заключениям экспертов, скорее всего, будут приниматься решения об ограничении выездов граждан РФ в страны, где наблюдается рост заболевания. Прежде всего это Турция и страны Европы, ситуация в которых вызывает тревожность».

Глава регионального Минздрава также отметил, что на сегодняшний день в Башкирию поступило

263 тысячи доз вакцины от COVID-19, в том числе 3 240 доз вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».

По данным на утро 12 апреля, первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» привиты 177 тысяч человек. Полностью завершили вакцинацию более 108 тысяч жителей республики. При этом свыше 40% от общего количества привитых — это граждане старше 60 лет, доложил министр.

В свою очередь, Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному Минздраву совместно с коллегами из Роспотребнадзора подготовить рекомендации правительству республики для недопущения роста заболеваемости. Он напомнил, что в республике продолжает действовать масочный режим и сохраняется самоизоляция для граждан 65+.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в Башкирии выявили 102 новых случая заражения COVID-19. Общее количество зарегистрированных заболевших составило 33 601 человек. В стационарах продолжают оставаться 194 пациента, из низ 7 человек в тяжелом состоянии.