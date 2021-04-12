Фото: Олег Яровиков В Башкирии количество жертв новой коронавирусной инфекции достигло 400 Фото: Олег Яровиков

Оперативный штаб Башкирии по борьбе с новой коронавирусной инфекцией обновил данные о жертвах. За последние сутки в регионе скончались еще четыре человека. О сопутствующих заболеваниях и возрасте скончавшихся не сообщается. Общее количество умерших от коронавируса достигло 400.

Ранее агентство «Башинформ» со ссылкой на министра здравоохранения республики сообщало, что в регионе возможна третья волна COVID-19. Общее количество зарегистрированных заболевших на 12 апреля 2021 года составляет 33 601 человек. В стационарах продолжают оставаться 194 пациента, из низ семь человек в тяжелом состоянии.