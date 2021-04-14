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В Башкирии с начала года из-за дорожных условий произошла 351 авария, погибло 34 человека

ОБЩЕСТВО

В Башкирии по итогам трех месяцев 2021 года зарегистрировано 351 дорожно-транспортное происшествие, произошедшее из-за дорожных условий. Погибли из-за недостатков улично-дорожной сети 34 человека, 471 человек получил травмы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Башинформ» сообщил старший инспектор Госавтоинспекции Башкирии Руслан Гадельшин.

Основными причинами в ДТП в этой статистике стали отсутствие разметки, дорожных знаков, пешеходных ограждений, направляющих устройств, а также наличие рыхлого снега на проезжей части и тротуарах.

По его словам, 70% аварий произошли из-за отсуствия разметки, 25% — из-за отсутствия дорожных знаков (в частности в населенных пунктах), 35-40% — обильные снегопады, (службы не справлялись с уборкой снега).

Он отметил, что ГИБДД республики выдало более 9 тысяч предписаний по устранению нарушений содержания дорог.

«За неисполнение предписаний у нас привлекается мало должностных и юридических лиц. Первая причина заключается в отсутствии финансирования. Должностные юридические лица предоставляют в судебные инстанции информацию о том, что финансирование на те или иные мероприятия нет. По этому случаю судья принимает решение о прекращении административного дела. То есть наказание в этом случае не идет», — пояснил он.

Гадельшин сообщил, что срок рассмотрения истекает после трех месяцев. Штрафные санкции должностным лицам составляют от 20 до 300 тысяч и дается еще скидка в 50%, отметил инспектор. Поэтому дешевле выплатить штраф, чем исправлять неудовлетворительное состояние дорог.

Ранее «Башинформ» сообщал, что исполняющий обязанности министра транспорта Башкирии Виктор Жульков заявил о недофинансировании дорожной отрасли.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ГИБДД
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