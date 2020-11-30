Коронавирус в Башкирии: При COVID-19 организм сам себя начинает уничтожать; где заражаются

В Башкирии врач-реаниматолог, работающий в ковид-госпитале с тяжелыми пациентами, назвал единственный способ победить пандемию коронавируса.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие выходные в республике.

Рекорд по заболевшим и еще две жертвы. В воскресенье, 29 ноября, в Башкирии зафиксирован новый рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусной инфекцией — 139 человек, сутками ранее выявили 135 новых заболевших. Два человека скончались, следует из данных Минздрава РБ. Общее число зараженных COVID-19 с начала пандемии в регионе превысило 14 тысяч и составило 14 126 случаев. Сейчас лечение от ковида проходят 2 155 человек. Побороли инфекцию 11 890 зараженных, 81 скончались.

Также растет число случаев заболевания внебольничной пневмонией – плюс 411 за сутки.

Почти половину заболевающих COVID-19 в Башкирии составляют пожилые люди. Об этом рассказал «Башинформу» врач-инфекционист Дамир Валишин. «Мало того, что новая инфекция протекает у них очень тяжело, на ее фоне развиваются осложнения хронических болезней. Поэтому самой уязвимой группе населения нужно беречь себя изо всех сил и стараться не допустить заражения», — советует врач.

Чаще всего люди заражаются коронавирусом «в медицинских организациях – 25% всех случаев, примерно столько же в других учреждениях. В семье и близком окружении тоже часто передается вирус – 17% случаев. А вот завозных случаев не так много – 5,2%», — выяснил бизнес-омбудсмен Башкирии Флюр Асадуллин.

Главный симптом COVID-19, по словам врача-реаниматолога из «красной зоны» больницы скорой медпомощи №22 Уфы Рустема Габидуллина, «нарушение восприятия запахов и нарушение восприятия вкуса. На втором месте – повышение температуры, температурная лихорадка. На третьем – сухой кашель».

Также россияне, перенёсшие коронавирус, стали чаще жаловаться на нарушения памяти и концентрации внимания. А переболевший ковидом завотделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин рассказал, что из неврологических последствий наблюдаются «сильные нейромиалгии, боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются».

«Нам объявили войну». «Эпидемию коронавируса мы восприняли очень близко, как практически начало боевых действий», — заявил в большом интервью «Башинформу» завотделением реанимации Больницы скорой медпомощи №22 Уфы Рустем Габидуллин, работающий в условиях ковид-госпиталя в «красной зоне» с тяжелыми пациентами. По его словам, сейчас картина заболевания в корне изменилась, чем было весной и летом. «Болеет очень много молодых. Очень много тяжелых случаев, такие пациенты попадают к нам в реанимацию, к сожалению, некоторые из них погибают. Буквально, разговариваешь с пациентом, через 5-10 минут его может не быть. Все развивается мгновенно», — рассказывает врач. «Такое ощущение, что ведешь борьбу не с вирусом, а с каким-то одушевленным существом, которое постоянно идет на уловки, ищет другие пути. Коронавирус многоликий, постоянно меняется».

«Я помню всех пациентов, кто скончался». «Даже за 20 лет работы к этому нельзя привыкнуть, — продолжает Рустем Габидуллин. — Это всегда шок, любая смерть – шок. Помню и первого своего пациента, который скончался от коронавируса. Причем мы с ним боролись до конца: он меня подбадривал, я его подбадривал. Такое ощущение, что мы вместе были на одном плоту, но, к сожалению, он погиб, а я продолжаю работать. Ему было 62 года». По словам медика, «единственный выход победить пандемию, кто бы что ни говорил, хотели — не хотели, боялись – не боялись, это вакцинация. Если будет вакцинировано более 50% населения, то тогда пандемии можно будет не бояться».

Также, по словам врача, от ковида защитит брезгливость. «Следует избегать большого скопления людей в закрытом помещении, важно носить маски. Плюс быть более брезгливым, то есть мыть постоянно руки, особенно в общественных местах. Обязательно мыть руки перед едой», — пояснил Рустем Габидуллин.

При ковиде организм сам себя начинает уничтожать. По словам врача-реаниматолога Рустема Габидуллина, разница между пневмонией и коронавирусом в том, что при пневмонии «даем пациенту либо противовирусные препараты, либо антибиотики» и «человек выздоравливает». С коронавирусом все гораздо сложнее: «вирус будет действовать не напрямую на легочную ткань, а опосредованно. Он вызывает ответ иммунной системы, которая, по идее, должна нас защищать, но этот вирус настолько извращен, настолько коварен, что вызывает неадекватную реакцию организма. Наш организм начинает крушить подряд не только вирус, но и здоровые органы… Организм сам начинает себя уничтожать, повреждая легкие, печень, почки, поджелудочную железу, головной мозг, вызывая необратимые изменения», — рассказал он «Башинформу».

Новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке откроют 11 декабря. Строительство инфекционного центра стоимостью 2,19 млрд рублей вышло на финишный этап. 28 ноября Глава Башкирии Радий Хабиров еще раз проинспектировал стройку. «Этот центр гораздо более технологически сложный, тут есть операционный и родильный блоки, есть детская реанимация. Я радуюсь за жителей Стерлитамака, которые по сути получают большую современную многопрофильную больницу в 14 тысяч квадратных метров. Если бы мы строили ее старыми способами, то в лучшем случае ушло бы на нее года два», — сказал он. Строительно-монтажные работы закончатся 1 декабря, затем 10 дней будет идти пусконаладка, персонал научат работать с оборудованием. Открытие ковид-госпиталя запланировано на 11 декабря, 12-го он примет первых пациентов.

Есть первый смертельный случай. В Туймазинской районной больнице 81 медработник, переболевший COVID-19, получил страховые выплаты из Фонда соцстрахования. Также медики получают республиканские санаторные сертификаты, а члены профсоюза — матпомощь на оздоровление. «К сожалению, есть первый смертельный случай — выплаты от профсоюза в скором времени получат родственники нашего коллеги, погибшего от коронавируса при исполнении служебных обязанностей», — рассказал﻿и в профсоюзе.

На сегодня в России выявлено более 2 млн 269 тыс. 316 заболевших коронавирусом – это более 1,5% населения. При этом за минувшую неделю в стране выявили 179 987 новых случаев заражения, почти столько же, сколько за весь сентябрь — 180 967. Также за прошлую неделю от ковида скончались 3 348 человек, что больше, чем за весь август — 3 213 умерших, следует из данных оперштаба. Максимум летальных исходов был зафиксирован в четверг — 524 смерти за сутки. Всего в стране от ковида умерли 39 527 человек. В мире более 62 млн случаев заражения. Больше всего в США – 13,2 млн, Индии – 9,3 млн, Бразилии – 6,2 млн. Замыкают первую пятерку Россия и Франция (более 2,2 млн). Скончались более 1 млн 454 тыс. человек.

По словам главы центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, пандемия коронавируса закончится в 2021 году. «Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет», — заявил он на онлайн-фестивале Science Bar Hopping. Эксперт отметил, что пандемия коронавируса завершится, как только переболеет значительное количество населения и сформируется достаточный коллективный иммунитет благодаря массовой вакцинации. Ранее эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» признали британские эксперты в области вирусологии и эпидемиологии.