Фото: Профсоюз работников здравоохранения РБ, Fb В Башкирии переболевшие коронавирусом медработники получили страховые выплаты Фото: Профсоюз работников здравоохранения РБ, Fb

В Туймазинской районной больнице 81 медработник, переболевший COVID-19, получил страховые выплаты из Фонда социального страхования. Служба охраны труда и профсоюзная организация совместно готовят документы для получения страховых выплат еще 135 медработниками ЦРБ. Медики также получают республиканские санаторные сертификаты, а члены профсоюза — материальную помощь профсоюза на оздоровление после перенесенного заболевания.

«С апреля действует программа поддержки членов профсоюза, переболевших COVID-19 в средне- тяжелой и тяжелой форме в стационаре. В нашей больнице средства на восстановление здоровья от республиканского комитета получили пока только 5 сотрудников. К сожалению, есть первый смертельный случай — выплаты от профсоюза в скором времени получат родственники нашего коллеги, погибшего от коронавируса при исполнении служебных обязанностей», — рассказал председатель профсоюзной организации работников здравоохранения Туймазинской ЦРБ Евгений Тукбаев.

Есть категория работников, которые выплаты ФСС по существующим нормативным документам не получают – это сотрудники, относящиеся к немедицинскому персоналу. Республиканский комитет профсоюза в конце октября принял решение о целевом финансировании своих первичных профсоюзных организаций.

В пресс-службе профсоюза работников здравоохранения РБ пояснили, что матпомощь будет оказана уборщицам, водителям АХЧ, сотрудникам администрации, а также медработникам, которым в выплатах ФСС отказали.

«При сегодняшнем уровне заболеваемости, надо помогать всем членам профсоюза, переболевшим COVID-19 или вирусной пневмонией. Время такое – помогать, а не искать причины отказать», — добавил Евгений Тукбаев.