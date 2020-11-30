Глава «Вектора» заявил, что пандемия коронавируса закончится в 2021 году

Пандемия новой коронавирусной инфекции закончится в 2021 году, заявил руководитель государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году», — цитирует ТАСС Максютова.

Гендиректор «Вектора» поделился прогнозом ситуации по COVID-19 во время выступления на онлайн-фестивале Science Bar Hopping, добавив, что в июле это мероприятие можно будет провести офлайн.

Эксперт отметил, что период пандемии коронавируса, когда ежедневно в мире регистрируется рост числа заразившихся и существуют ограничения, завершится, как только переболеет значительное количество населения и сформируется достаточный коллективный иммунитет благодаря массовой вакцинации. По его словам, вирус SARS-CoV-2 в какой-то момент исчезнет «по мановению волшебной палочки» невозможно.

Как сообщало агентство «Башинформ», за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 139 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе зарегистрировано 14 126 заболевших, из которых выздоровели 11 890 человек. Внебольничной пневмонией за последние сутки в Башкирии заболели еще 403 человека. И, наоборот, выписаны из стационаров с выздоровлением 392 человека. В регионе по-прежнему фиксируется рост случаев заболевания внебольничной пневмонией. Накануне такой диагноз поставлен 411 жителям.