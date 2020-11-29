Фото: Олег Яровиков В Башкирии зафиксирован новый случай смерти от коронавируса Фото: Олег Яровиков

В Башкирии зафиксирован еще один случай смерти от COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По последним данным, в республике от коронавируса умер 81 человек.

Между тем, за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 139 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе зарегистрировано 14 126 заболевших, из которых выздоровели 11 890 человек.

В целом по России сначала пандемии выявлено более 2,269 млн заболевших. Из них около 26,7 тысячи человек — за последние сутки.

Выздоровели за это время свыше 1,761 млн россиян, умерли — более 39,5 тысячи человек.