В Башкирии зафиксирован новый случай смерти от коронавируса
В Башкирии зафиксирован новый случай смерти от коронавируса Фото: Олег Яровиков
В Башкирии зафиксирован еще один случай смерти от COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
По последним данным, в республике от коронавируса умер 81 человек.
Между тем, за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 139 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе зарегистрировано 14 126 заболевших, из которых выздоровели 11 890 человек.
В целом по России сначала пандемии выявлено более 2,269 млн заболевших. Из них около 26,7 тысячи человек — за последние сутки.
Выздоровели за это время свыше 1,761 млн россиян, умерли — более 39,5 тысячи человек.