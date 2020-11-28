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Пожилые люди составляют почти половину заболевающих — врач-инфекционист

ОБЩЕСТВО
Фото: открытый источник

Пожилые люди составляют почти половину заболевающих — врач-инфекционист Фото: открытый источник

Пожилые люди составляют значительную часть заболевших в эпидемию, рассказал агентству доктор медицинских наук, врач-инфекционист Дамир Валишин. «Если ежедневный прирост по ковиду и пневмонии составляет порядка 130 человек, почти половина из них – это люди старше 65 лет. Как правило, в таком возрасте имеются серьезные хронические заболевания — сахарный диабет, ишемия, другие. Мало того, что новая инфекция протекает у них очень тяжело, на ее фоне развиваются осложнения хронических болезней. Поэтому самой уязвимой группе населения нужно беречь себя изо всех сил и стараться не допустить заражения», — советует врач. Для этого необходимо максимально избегать контактов. Людям, которым все же необходимо навестить пожилого родственника, нужно соблюдать все меры предосторожности. В сентябре, когда дети пошли в школу и начали плотно общаться с бабушками и дедушками, отмечался всплеск заболеваемости среди пожилых, напомнил доктор.

В Башкирии сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Согласно указу о режиме повышенной готовности, им следует находиться дома, выходить на улицу можно с 11 до 13 часов.

Пожилые люди могут воспользоваться помощью волонтеров центра «Наша забота» при региональном исполкоме «Единой России». Оператор примет заявку по телефону: 8-800-201-89-03. Добровольцы принесут необходимые покупки, расчет происходит после покупки по чеку.

ИА «Башинформ»
Теги: пожилые, эпидемия
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