Фото: фото Вадим Ямансаров Открытие нового ковид–госпиталя в Стерлитамаке запланировано на 11 декабря Фото: фото Вадим Ямансаров

В Стерлитамаке строительство временного клинико-диагностического центра вышло на финишный этап. На сегодняшний день внутри корпусов завершается монтаж инженерных систем, отделочные работы. Строительство наружных инженерных сетей и сооружений завершено, почти на 100 процентов проведены работы по благоустройству и озеленению территории, устройству объездной дороги.

В субботу, 28 ноября, Глава Башкортостана, который был на месте стройки ровно неделю назад, сегодня еще раз лично проинспектировал ход строительных работ.

Премьер– министр правительства республики Андрей Назаров на рабочем совещании отметил, что строительно–монтажные работы закончатся 1 декабря. После этого в течение 10 дней будет идти пуско–наладка. Этот срок нужен для того, чтобы научить персонал работать с оборудованием. Торжественное открытие ковид-госпиталя в Стерлитамаке запланировано на 11 декабря, а 12 декабря он уже сможет принять первых пациентов.

Глава республики отметил, что все эти работы надо провести качественно, спокойно и не торопясь. Он дал поручение подготовить списки строителей для награждения, которые достойно трудились на объекте с 10 октября в круглосуточном режиме, и в грязь, и в снег.

Практически завершен прием медицинского персонала, для них построено общежитие гостиничного типа, которое рассчитано на 50 человек. Администрация города подготовила для врачей 10 служебных квартир. Радий Хабиров обратил внимание на обязательную сертификацию вертолетной площадки, которая уже готова к приему санитарной авиации.

«Мы выдержали обещанные сроки в 50 дней. Для нас самих это большой опыт. Этот центр гораздо более технологически сложный, тут есть операционный и родильный блоки, есть детская реанимация. Я радуюсь за жителей Стерлитамака, которые по сути получают большую современную многопрофильную больницу в 14 тысяч квадратных метров. Если бы мы строили ее старыми способами, то в лучшем случае ушло бы на нее года два. Здесь установлено новое оборудование компьютерной томографии, которого не было ранее в городе. Это усиление системы здравоохранения Стерлитамака. Безусловно, введение центра – это большая поддержка для лечения больных ковидом, у нас все заботы по южному кусту практически снимаются. Надеемся, что все наши ограничения по удаленной работе, дистанционной учебе, изоляции приведут к тому, что мы будем потихоньку побеждать распространение коронавирусной инфекции. В будущем этот центр так и может остаться инфекционным для обслуживания населения 8 районов и трех больших городов. Нашим проектом заинтересовались уже 10 субъектов. В Челябинске уже построили, в среду приезжает делегация Ульяновской области во главе с председателем правительства, чтобы ознакомиться с нашим опытом. Я думаю, что по всей стране расцветут такие кураи», — подвел итоги глава Башкортостана.

На строительство инфекционного центра из бюджета Башкортостана были выделены 2,19 млрд рублей, из них на строительно-монтажные работы в сумме 1,4 млрд рублей, на приобретение медицинского и иного оборудования, мебели, прочего хозяйственного инвентаря и автотранспорта 795,6 млн рублей.

Общая коечная мощность госпиталя – 60 боксов круглосуточного пребывания и 14 реанимационных боксов (из них 3 — детских и 9 – взрослых, 1- бокс послеоперационный). Инфекционное отделение оснащается мельцеровскими боксами с выходом на улицу с 2 шлюзами и санитарными узлами, включающим душевую кабину, унитаз, умывальник.

Здесь будут развернуты хирургический и родильный отделения для оказания соответствующей специализированной медицинской помощи больным, инфицированным новой коронавирусной инфекцией.

В состав центра войдут: акушерско-гинекологический блок, операционное отделение, центральное стерилизационное отделение, приемно-диагностическое (кабинеты компьютерной томографии, эндоскопии, УЗИ – диагностики, функциональной диагностики рентгеновский кабинет), бактериологическая лаборатория, аптека.

Количество коек в штатном режиме работы – 120, предусмотрена возможность дополнительного размещения 260 коек, а при режиме ЧС развертывание до 312 коек со 100% подключением кислорода.

Вспомогательные здания собраны по модульной каркасной технологии. Срок службы зданий 50 и более лет.