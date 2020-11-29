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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стало известно, где жители Башкирии чаще всего заражаются коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Стало известно, где жители Башкирии чаще всего заражаются коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин на своей странице в «Фейсбуке» сообщил о том, где чаще всего жители республики заражаются коронавирусом. Бизнес-омбудсмен запросил в Роспотребнадзоре информацию об основных источниках распространения COVID-19 для выработки рекомендаций предпринимателям.

«По полученным данным, в основном, люди заражаются в медицинских организациях – 25% всех случаев, примерно столько же в других учреждениях. В семье и близком окружении тоже часто передается вирус – 17% случаев. А вот завозных случаев не так много – 5,2%», — рассказал своим подписчикам Флюр Асадуллин.

Как сообщало агентство «Башинформ», за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 139 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе зарегистрировано 14 126 заболевших, из которых выздоровели 11 890 человек.

Внебольничной пневмонией за последние сутки в Башкирии заболели еще 403 человека. И, наоборот, выписаны из стационаров с выздоровлением 392 человека. В регионе по-прежнему фиксируется рост случаев заболевания внебольничной пневмонией. Накануне такой диагноз поставлен 411 жителям.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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