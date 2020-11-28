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Уфимский врач объяснил разницу между пневмонией и коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфимский врач объяснил разницу между пневмонией и коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи №22 Рустем Габидуллин работает в условиях ковид-госпиталя в «красной зоне» с тяжелыми пациентами. Врач организовал работу реанимации по спасению жизней пациентов с вирусными пневмониями. В беседе с корреспондентом агентства «Башинформ» он объяснил разницу между коронавирусом и пневмонией.

По его словам, пневмония – это инфекционное заболевание легочной ткани.

«То есть, вирус или бактерия попадает в легочную ткань и вызывает воспаление. Мы знаем, что это такое: даем пациенту либо противовирусные препараты (если вирусная пневмония), либо антибиотики (если бактериальная). Эти вирусы либо бактерии в легочной ткани уничтожаются, человек выздоравливает», — сказал медик.

Что касается коронавируса, тут все гораздо сложнее.

«Инфекция попадает в дыхательные пути, проникает в организм и, самое страшное, вирус будет действовать не напрямую на легочную ткань, а опосредованно. Он вызывает ответ иммунной системы, которая, по идее, должна нас защищать, но этот вирус настолько извращен, настолько коварен, что вызывает неадекватную реакцию организма. Наш организм начинает крушить подряд не только вирус, но и здоровые органы. Возникает бурная реакция. Между собой мы называем это «ярость берсерка»: поднимается страшная волна, которая может повредить внутренние органы. К сожалению, организм сам начинает себя уничтожать, повреждая легкие, печень, почки, поджелудочную железу, головной мозг, вызывая многие необратимые изменения. Вирус уже может уйти из организма, но тот снежный вал, цепочку, которую он запускает, она может привести к непоправимым последствиям», — рассказал врач.

В среднем, сама клиника ковида развивается в течение первых 14 дней.

«У кого-то состояние может ухудшиться через две недели, три недели, а у кого-то резко может ухудшиться в первые трое-пятеро суток. Поэтому если у заболевшего сохраняется температура в 38-40 градусов более чем три-четыре дня, надо незамедлительно обращаться за медпомощью», — подчеркнул Рустем Габидуллин.

Ксения Калинина
Теги: коронавирус, медицина
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