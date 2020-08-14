Фото: Валерий Шахов Страсти по Куштау; чиновница и безработные; планировался теракт - неделя в Башкирии Фото: Валерий Шахов

Радий Хабиров назначил вице-премьера по национальным вопросам; про Куштау и кто первый начал финансировать протестные движения в Башкирии; невидимый COVID; «уникальная история» о присвоении денег; где в Уфе не будут ходить трамваи; смертельный ужин. Все главные новости недели – в одном материале «Башинформа».

Безработные не хотят работать из-за больших пособий?

Об этом 10 августа в своем докладе заявила замдиректора Центра занятости населения Нефтекамска. Чиновница пожаловалась на «кадровый голод» в городе, заметив, что граждане отказываются работать, так как получают высокий размер пособия по безработице. По ее словам, неработающий гражданин получает как минимум 5 175 рублей. Если есть один ребенок, пособие увеличивается на 3000. «То есть три ребенка – это уже почти 15 тысяч рублей, выше МРОТ. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги», — заявила чиновница. Эти слова вызвали волну негодования в соцсетях: «Сытый голодного не разумеет», «Это не пособия высокие, а зарплаты низкие», цитирует «Башинформ». В Минтруде пояснили, что в речи сотрудника центра занятости негативных высказываний в адрес безработных не было.

В каких районах «сельские тренеры» получат по 600 тысяч

В Башкирии определены первые 15 тренеров, которые получат по 600 тысяч рублей по программе «Сельский тренер». Как сообщил 12 августа в соцсетях глава региона Радий Хабиров, это тренеры по 11 видам спорта, работающие в сёлах Архангельского, Белебеевского, Белорецкого, Бирского, Балтачевского и Уфимского районов. «Деньги не наличными — сертификатом. Потратить его можно на покупку или строительство дома, — пояснил он, отметив: — Мы – единственные в России, кто запустил подобную программу». Таким образом планируется перекрыть дефицит тренеров на селе и укрепить спорткомплексы. По условиям программы, сельский тренер должен исполнять трудовые обязанности не менее 5 лет со дня заключения с администрацией района договора о предоставлении такой выплаты.

Хотел поджечь мэрию

11 августа «Башинформ» передал, что в здании администрации города Нефтекамска планировался теракт. Поджечь мэрию хотел местный житель с помощью самодельного устройства. Эти действия он планировал для дестабилизации деятельности органов госвласти и внушения протестной активности против конституционного строя, к чему призывал в интернете, уточнили в УФСБ по Башкирии. Злоумышленника задержали на этапе подготовки к теракту. Возбуждено уголовное дело по статьям «теракт» и «публичные призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма».

Невидимый вирус и первая вакцина

В Башкирии наблюдается рост бессимптомной формы течения коронавирусной инфекции. «Если суммировать бессимптомную и легкую форму течения заболевания, то это будет порядка 60%», — уточнили в Роспотребнадзоре по РБ. На 14 августа в республике зафиксировано 7 234 случая COVID-19. Скончался еще один, 26-й зараженный. У 22% заболевших COVID-19 осложнился внебольничной пневмонией. По данным Роспотребнадзора, от пневмонии умирают чаще, чем от коронавируса. На этой неделе в республике выплачена первая профсоюзная страховка семье врача-терапевта из Октябрьского, погибшего от COVID-19, сообщил «Башинформ». 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины в мире от коронавируса. Вначале ее получат медработники, пожилые люди и уязвимые слои населения. Путин сообщил, что вакцину на себе испытала его дочь.

Смертельный ужин в семейном кругу

На этой неделе Белорецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту смерти 6-летнего ребенка. Как установлено, 10 августа в деревне Даутово Абзелиловского района 28-летний отец и двое его малолетних детей на ужин ели грибы. Наутро 6-летняя девочка была найдена мертвой, ее отец и 2-летний брат госпитализированы в больницу. По предварительным данным, собранные главой семьи на окраине деревни грибы были непригодны для употребления в пищу, сообщил «Башинформ».

Страсти по Куштау

9 и 10 августа у подножия горы Куштау возле Стерлитамака прошли акции за и против разработки Куштау. В них приняли участие около 3000 человек. 9 августа у горы в живую цепь выстроились активисты, они требовали остановить работы БСК на Куштау. 10 августа около 1500 жителей Стерлитамака, в основном работники БСК, во время мирного шествия на Куштау требовали прекратить препятствовать законной геологоразведке на горе.

Один из защитников шихана Торатау в 2010-х, оппозиционер, рассказал «Башинформу», что он «первый начал финансировать протестные движения на шиханах», и об истинной причине применения политтехнологий по защите горы, которые привели к отставке бывшего главы Башкирии Рустэма Хамитова. «…Мы и хотели поссорить Хамитова с БСК. У нас было финансирование по этому направлению, и я думаю, что и сейчас в ситуации с защитой Куштау есть определенные финансовые источники… При этом сами протестующие шли на наши мероприятия с открытым сердцем и искренне веря, что делают благое дело для республики, не подозревая о наших манипуляциях общественным сознанием», — рассказал он.

Тем временем башкирские телеграм-каналы сообщили, что тему протестов на Куштау оседлали радикальные исламисты. «В палаточном лагере пять раз в день бородачи читают намаз, причём в традициях радикального ислама. На банковские счета их участников и руководителей протестов поступило в совокупности более 600 тыс. рублей со счетов ваххабитских организаций», — говорится в сообщении.

Назначен вице-премьер по межнациональным вопросам

11 августа глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в соцсетях, что сегодняшнего дня должность вице-премьера правительства РБ займет 33-летний Азат Бадранов. Хабиров отметил, что ранее в интернете о назначениях не писал, но в этот раз сделал исключение. «Он будет курировать межнациональные и межконфессиональные отношения, сохранение межнационального многообразия — языков, культур, традиций и прочее… Согласие всегда находится под ударом со стороны тех, кто пытается спекулировать на этой проблематике в своих бизнес-, политических и прочих интересах», — написал глава.

Азат Бадранов окончил БашГУ, МГТУ им. Баумана. В 2019-2020 годах – начальник Управления Главы РБ по общественно-политическому развитию.

ЕГЭ: лучшие школы, итоги и премии за стобалльников

В этом году в Башкирии число стобалльных работ по ЕГЭ увеличилось на 16 и достигло 127, сообщили в региональном Минобре. Больше всего стобалльников по химии — 35, русскому языку (25), информатике и физике (по 20). При этом три выпускника — 153-й школы и 83-го лицея Уфы — получили высший балл по нескольким предметам. Всего эти школы набрали 22 стобалльника. По данным «Башинформа» 55% стобалльников намерены поступать в вузы за пределами Башкирии. Год назад этот показатель равнялся 83%. 106 учителей, подготовивших стобалльников, получат за это по 50 тысяч рублей.

Виновница смертельного ДТП обвинила адвоката в присвоении денег

В Уфе адвокат женщины, насмерть сбившей на ТЦ «Мир» 10-летнего велосипедиста, сама стала фигурантом уголовного дела. Эту «уникальную историю» сообщил адвокат Александр Войцех на «Эхе Москвы в Уфе». Сейчас он представляет в суде интересы адвоката Гульшат Файзрахмановой. «Ее подзащитная подала заявление в СКР о возбуждении уголовного дела за присвоение денежных средств путем мошенничества», — рассказал Войцех. По его словам, адвокат получила деньги для дачи взятки – 1 млн за мягкий приговор, не связанный с лишением свободы, и 500 тысяч рублей — чтобы приговор вступил в силу. При этом потерпевшим так и не возмещен моральный вред в 2 млн рублей, «вместо этого лицо, которое лишило жизни ребенка, пусть и по неосторожности, предпочло найти адвоката, который способен решить этот вопрос за взятку», сказал Войцех и подчеркнул, что взятки не было, адвокат присвоила деньги и распорядилась по своему усмотрению. А решение суда – это выдающаяся работа адвоката. «Отсрочка приговора на 10 лет – фактически человек остался на свободе, и более того, она продолжила работу в «Башнефть-розница», — пояснил Войцех. Он также считает, что от приговора по ДТП «фонит коррупцией».

Где в Уфе трамваи ходить точно не будут

В Уфе планируют возродить единое трамвайное сообщение между северной и южной частью города. Такой проект руководителю республики Радию Хабирову представил на «Транспортном часе» замглавы администрации Уфы Ильдар Юланов. По его словам, рассматривалось несколько вариантов, в итоге соединить разорванную 20 лет назад трамвайную сеть предлагается по улице Российской. В дальнейших планах – соединить трамвайными путями Инорс и Сипайлово. Также для безопасности выходящих из трамвая людей планируется перенести рельсы с центральной части улицы вбок. По итогам совещания Радий Хабиров поручил подготовить заявку на федеральное финансирование масштабного для Уфы проекта.

11 августа, комментируя состоявшееся обсуждение развития трамвайной сети, мэр Уфы Ульфат Мустафин заявил: «Одно могу точно сказать: по проспекту Октября трамваи ходить не будут».