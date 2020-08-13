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Тему протестов на Куштау в Башкирии оседлали радикальные исламисты: телеграм-каналы

ПОЛИТИКА
Собрание в палаточном лагере, 12 августа 2020 г.

В протестных акциях на Куштау обозначились представители радикального ислама. Об этом сообщают своим подписчикам башкирские телеграм-каналы.

«Наш источник — сотрудник одной спецслужбы, который курирует тему противостояния жителей и содового завода БСК, рассказал, что тему протестов на Куштау оседлали радикальные исламисты. Там находится лидер башкирских ваххабитов Ишмурат Хайбуллин. Кроме того, нам известно, что в протестах принимают участие Фанзиль Ахметшин, который был ранее судим за экстремизм, Фаиль Алчинов, Руслан Габбасов, Гарифулла Япаров, Байрас Габидуллин, Ильнар Галин и другие активисты, ранее замеченные в деятельности запрещенных на территории России экстремистских и ваххабитских организаций. В палаточном лагере пять раз в день бородачи читают намаз, причём в традициях радикального ислама. На банковские счета их участников и руководителей протестов поступило в совокупности более 600 тыс. рублей со счетов ваххабитских организаций. Все участники попадают в поле зрения правоохранительных органов, которые негласно наблюдают за ними через сотовых операторов. Каждый, кто приезжает в лагерь протестующих, берется «на карандаш», так что потом не удивляйтесь, если у вас в доме пройдет короткий обыск и сын уедет лет на 12 в Магадан», — говорится в сообщении телеграм-канала «Апипэ».

ИА «Башинформ»
Теги: Куштау
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