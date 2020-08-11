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11.08.20: всего с COVID-19 - 7127, за сутки - 34 новых заражений, выздоровело 5404, количество умерших - 25
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В Башкирии растет число бессимптомных больных COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии растет число бессимптомных больных COVID-19 Фото: Валерий Шахов

В Башкирии наблюдается рост бессимптомной и легкой форм течения коронавирусной инфекции, заявила представитель Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.

«Если суммировать бессимптомную и легкую форму течения заболевания, то это будет порядка 60 процентов, — сообщила на оперативном совещании в мэрии Уфы Галина Пермина. — Также положительным в этом процессе является то, что пенсионеры в общей численности больных составляют 6,1 процента. До 60 процентов больных — работающие люди в возрасте от 40 до 60 лет».

По последним данным, в Башкирии насчитывается сейчас 7127 инфицированных коронавирусной инфекцией. За последние сутки их стало больше на 34 человека.

Из них на Уфу приходится 2763 случая COVID-19, 15 из которых зарегистрированы за минувшие сутки.

Новых случаев смерти от коронавируса в регионе за сутки не зафиксировано, число умерших по-прежнему составляет 25 человек.

В целом по России на сегодняшний день зарегистрировано около 897,6 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели почти 703,2 тысячи человек, умерли — более 15,1 тысячи заболевших.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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