Фото: Валерий Шахов В Башкирии растет число бессимптомных больных COVID-19 Фото: Валерий Шахов

В Башкирии наблюдается рост бессимптомной и легкой форм течения коронавирусной инфекции, заявила представитель Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.

«Если суммировать бессимптомную и легкую форму течения заболевания, то это будет порядка 60 процентов, — сообщила на оперативном совещании в мэрии Уфы Галина Пермина. — Также положительным в этом процессе является то, что пенсионеры в общей численности больных составляют 6,1 процента. До 60 процентов больных — работающие люди в возрасте от 40 до 60 лет».

По последним данным, в Башкирии насчитывается сейчас 7127 инфицированных коронавирусной инфекцией. За последние сутки их стало больше на 34 человека.

Из них на Уфу приходится 2763 случая COVID-19, 15 из которых зарегистрированы за минувшие сутки.

Новых случаев смерти от коронавируса в регионе за сутки не зафиксировано, число умерших по-прежнему составляет 25 человек.

В целом по России на сегодняшний день зарегистрировано около 897,6 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели почти 703,2 тысячи человек, умерли — более 15,1 тысячи заболевших.