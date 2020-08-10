Фото: ИА «Башинформ» Возле горы Куштау проходят протестные акции за и против разработки горы Фото: ИА «Башинформ»

У подножия горы Куштау возле Стерлитамака в течение суток прошло два митинга, на одном из которых требовали сохранить гору, а на втором – возобновить геологоразведочные работы на Куштау. В общей сложности в обоих спонтанных акциях приняли участие порядка 3000 жителей, в ходе них никто не пострадал.

9 августа возле горы в живую цепь выстроились активисты-защитники Куштау. В совокупности, вместе с представителями правоохранительных органов, число участников акции оценивается в 1200 человек. В основном это были жители отдаленных районов республики, ранее принимавшие участие в деятельности запрещённой на территории России организации «Башкорт», признанной по решению суда экстремистской. Они требовали полностью остановить работы БСК на Куштау.

10 августа утром около 1500 жителей Стерлитамака организовали мирное шествие на Куштау. В основном это были работники завода БСК. Они требовали прекратить препятствовать законной геологоразведке на Куштау, которая проводится в соответствии с выданными федеральными органами власти разрешениями и лицензиями. В руках у них были плакаты «Дайте Соде работать», «Я работаю на БСК, кормлю семью», «Не лишайте меня стабильной работы на БСК», «Не лишайте нас зарплаты», «Не дадим закрыть Соду», «Завод будет работать», «Нет закрытию Соды» и другие.

В ходе стихийных акций серьёзных стычек сторонников разработки горы с защитниками Куштау не зафиксировано. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают соблюдение правопорядка.

Ранее сообщалось, что запрещённая в России организация «Башкорт» на протяжении долгого времени занималась торпедированием деятельности БСК, по мнению экспертов, в интересах олигархов Иосифа Рутмана и Дамира Мугинова, которые хотели построить аналогичный содовый завод на Гумеровском месторождении в Ишимбайском районе. Они даже приобрели там участок и получили лицензию на разработку известняка. Но начало производства затянулось бы на годы, в течение которых бюджет Стерлитамака и республики недополучали бы около 10 млрд рублей (в такую сумму оцениваются дивиденды, налоги, благотворительная помощь БСК), что означало бы фактически банкротство не только Стерлитамака, но и окрестных районов, а также привело бы к уничтожению уникального живописного Гумеровского ущелья.