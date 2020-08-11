Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации в стране первой вакцины в мире от новой коронавирусной инфекции.

Ранее в Уфе заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев сообщил, что препарат пройдет регистрацию до 12 августа.

«Сейчас идет третий последний этап испытаний вакцины. Мы должны понимать, что она должна быть безопасной», — сообщил Гриднев в беседе с журналистами во время открытия в столице Башкирии Республиканского клинического онкологического диспансера.

В первую очередь вакцину получат медицинские работники, пожилые люди и уязвимые слои населения страны.

«Эффективность вакцины мы почувствуем, когда сформируется популяционный иммунитет и когда передача вируса уже будет практически невозможна», — уточнил замминистра здравоохранения России.

Владимир Путин также сообщил, что вакцину на себе испытала его родная дочь.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки у нее была температура 38, а на следующий день — 37 с небольшим и все», — рассказал глава государства.