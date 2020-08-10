Фото: Олег Яровиков Более 100 учителей Башкирии за подготовку стобалльников получат по 50000 рублей Фото: Олег Яровиков

В Башкирии более 100 учителей, подготовившие выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, получат по 50 тысяч рублей. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава Минобрнауки Башкирии Айбулат Хажин.

Напомним, соответствующий указ о денежном вознаграждении учителям общеобразовательных учреждений, подготовивших стобалльников, подписал в апреле этого года глава республики Радий Хабиров.

Размер этой премии составляет 50 тысяч рублей, независимо от количества стобалльников.

«На сегодняшний день в их числе уже 106 педагогов. Количество, конечно, может незначительно увеличиться по результатам апелляции, которая у нас завершается завтра, — заявил Айбулат Хажин. — На выплату премии потребуется предварительно до 5,5 млн рублей. Эти деньги не заложены в бюджете республики, просим согласовать. У нас есть экономия по ОГЭ, поскольку девятые классы в этом году не сдавали экзамены, средства сохранились».

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил сегодня же отработать этот вопрос и выплатить денежную премию учителям уже в августе.

«Даже не обсуждается. Мы бы дали эти деньги даже, если бы экономии не было. Сегодня же прошу отработать этот вопрос и произвести выплату в августе, а не накануне Дня учителя. Они заслужили, это огромный труд», — подчеркнул Радий Хабиров.

Как сообщал «Башинформ» , в этом году ЕГЭ сдавали в республике 17,9 тысячи выпускников. Общая явка на экзамены составила в Башкирии 94%. Соответственно, на экзамены не явились 6% выпускников 11 классов.

Число стобалльных экзаменационных работ увеличилось в этом году до 127.

Из 127 стобалльных работ наибольшее количество приходится на химию (35), русский язык (25), информатику и физику (по 20).