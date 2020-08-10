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Глава Минобра Башкирии назвал лучшие школы по сдаче ЕГЭ

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Глава Минобра Башкирии назвал лучшие школы по сдаче ЕГЭ Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в этом году увеличилось число стобалльных экзаменационных работ и достигло 127, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр образования и науки Айбулат Хажин.

Из 127 стобалльных работ наибольшее количество приходится на химию (35), русский язык (25), информатику и физику (по 20).

«Три выпускника стали в Башкирии мультибалльниками, то есть получили по нескольким предметам 100 баллов. Это выпускники 153-й школы и 83-го лицея Уфы. Эти две школы набрали в общей сложности 22 стобалльника» — подчеркнул Хажин.
По предварительным данным, из 124 стобалльников планируют поступать в вузы республики 45%. Еще 55% намерены поступать за пределы Башкирии. Для сравнения: год назад этот показатель равнялся в регионе 17% и 83% соответственно.

«По итогам ЕГЭ следует отметить, что в республике сложилась эффективная система подготовки проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов», — резюмировал глава Минобрнауки Башкирии.
По сравнению с прошлым годом, в этом году в Башкирии увеличился средний балл по ряду предметов. Среди них — русский язык, физика, география, немецкий язык, английский язык и литература.

И, наоборот, незначительно понизился результат по трем предметам: математике, информатике и химии. При этом республиканские результаты по всем этим трем предметам выше среднероссийского показателя, отметили в Министерстве образования и науки региона.

Всего в этом году ЕГЭ сдавали 17,9 тысячи выпускников. Общая явка на экзамены составила в Башкирии 94%. Соответственно, на экзамены не явились 6% выпускников 11 классов.

Галина Бахшиева
Теги: ЕГЭ
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