Фото: Ксения Калинина В Башкирии произведена первая профсоюзная выплата семье погибшего от COVID-19 врача Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в рамках профсоюзной программы оказания помощи произведена первая выплата семье врача, погибшего от коронавируса. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе профсоюза работников здравоохранения РБ, страховая выплата жене погибшего в июле участкового врача-терапевта из города Октябрьского, заразившегося при исполнении служебных обязанностей и скончавшегося в результате инфицирования COVID-19, составила 50 000 рублей. Врач проработал в городской больнице №1 больше 13 лет, его знали как хорошего специалиста и отзывчивого человека. Ему было 62 года.

«Страховая выплата произведена в соответствии с Положением об оказании профсоюзной помощи членам профсоюза, инфицированным новой коронавирусной инфекцией при выполнении профессиональных обязанностей. Хочется, чтобы поводов для подобных выплат было как можно меньше. Мы стараемся поддержать членов нашего профсоюза в трудное время, в том числе материально, таким образом, проявляя профсоюзную солидарность», — пояснил председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

По его словам, число медицинских работников, заразившихся COVID-19, достаточно большое. Первые 35 медиков, переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме и пролечившихся в стационаре, в ближайшее время смогут восстановить свое здоровье, используя профсоюзный санаторно-оздоровительный сертификат, который поможет им компенсировать часть лечения.