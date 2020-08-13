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13 августа Четверг

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13.08.20: всего с COVID-19 - 7197, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5723, количество умерших - 25
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии у 1600 заболевших коронавирусом оказалась внебольничная пневмония

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане за последние сутки количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 35 человек. Таким образом, на сегодняшний день число инфицированных — 7197 человек.

Темп прироста составляет 0,5%, в среднем за 7 дней — 3,0%.

В стационарах лечатся 253 человека, в тяжелом состоянии 21 пациент, четыре из них подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 1196 человек. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 25 жителей республики.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, из всех заболевших COVID-19 в регионе у 1619 пациентов была диагностирована внебольничная пневмония. Это 22,5% от общего числа.

Ежедневно в республике регистрируется около 60-70 случаев воспаления легких. Специалисты объясняют прирост увеличением числа обследований. Зачастую у пациентов, поступающих в больницы с нарушениями работы лёгких, диагностируют именно «внебольничные пневмонии», при этом тест на коронавирус показывает отрицательный результат. От пневмонии умирают чаще, чем от COVID-19.

За последние сутки диагноз «внебольничная пневмония» поставлен 84 жителям Башкортостана. В то же время активно идет тенденция к увеличению числа выздоровевших — в последнее время более 130 человек в день. С 12 на 13 августа с выздоровлением выписаны 134 человека.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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