11 тысяч добрых дел за два года: как жители Башкирии участвуют в социально значимых проектах

С каждым годом все больше граждан нашей страны понимают, что от их участия в жизни общества зависит многое. По собственной инициативе люди объединяются, чтобы помочь тем, кто нуждается в их содействии, приводят в порядок детские площадки, дворы, родники. Добрых, полезных дел для общего блага становится все больше, что дает повод для оптимизма. О том, как это происходит в нашей республике – в материале «Башинформа».
В 2015 году стартовал проект «Единой России» «Реальные дела». Он призван решать актуальные проблемы городов и сел, а движущей силой должны были стать сами граждане. Именно они определяют, какие вопросы развития их территории наиболее важны, так формируется своеобразный банк проблем, на решение которых привлекаются средства из федерального, регионального бюджетов. Многие из них касались развития инфраструктуры: строительства дорог, систем водоснабжения, открытия медучреждений в сельской местности и другие. Впоследствии проект стал частью народной программы партии, а недавно ее дополнили разделом «Развитие новых регионов». Он предусматривает почти 30 инициатив: восстановление инфраструктуры и экономики, жилья, социальных объектов, транспортной инфраструктуры, сохранение природных ресурсов и многое другое.
Народная программа активно реализуется и в Башкирии. Данные за 2022 год привела депутат Госдумы РФ Римма Утяшева.
«В рамках проекта «Реальные дела» было выполнено 611 наказов в 63 муниципальных районах и городских округах. Реализация наказов, в сравнении с 2021 годом, увеличилась на 30%. Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым и правительством региона уделяется огромное внимание строительству социальных объектов, а именно: объектов здравоохранения, школ, детских садов и объектов культуры особенно в селах и районах. Одним из ключевых пунктов народной программы является развитие социальной инфраструктуры. Мы с коллегами по депутатскому корпусу, профильными специалистами и представителями общественности посещали школы, поликлиники, больницы, ФАПы и детские сады. За каждым из нас были закреплены определенные объекты. По итогам рейдов все наши замечания принимались в работу и оперативно устранялись», – сообщила Римма Утяшева, положительно оценив реализацию проекта.
Вышеназванная программа – не единственный способ делать полезные дела для себя и окружающих. Так, в республике активно развиваются практики инициативного бюджетирования, самая известная среди них – программа поддержки местных инициатив (ППМИ). Кстати, Башкирия вошла в число регионов, признанных лидерами по реализации инициативного бюджетирования. Опыт республики ежегодно отмечается в докладе о лучшей практике развития инициативного бюджетирования в субъектах РФ и муниципальных образованиях. Всего за 9 лет по 7 практикам (ППМИ и другие) реализовано 14 тыс. проектов на сумму более 13 млрд рублей. Так, в Башкирии в 2021 году по программе ППМИ подано 1085 заявок. Победителями стали 539 проектов общей стоимостью 587,5 млн рублей.
В 2022 году в рамках ППМИ в Башкирии реализовано 645 проектов общей стоимостью 730 млн рублей. Об этом в ходе телевизионного брифинга рассказала вице-премьер - министр финансов РБ Лира Игтисамова. Неравнодушные жители республики, которые хотят сделать лучше пространства в местах своего проживания, получают поддержку республиканского, местных бюджетов, кроме того, проекты софинансируются за счет средств спонсоров. Помочь можно не только деньгами, но и вложить в полезное дело часть своего труда. Проекты разные: люди асфальтируют улицы, ставят детские площадки, ремонтируют спортзалы и сельские клубы, закупают технику для нужд сельсовета.
В 2021 году в Башкирии стартовал проект «Атайсал», представляющий собой систему поддержки успешными выходцами из городов и сёл своих земляков и малой родины. С идеей такого проекта выступил Глава Башкирии Радий Хабиров.
«У нас очень много успешных людей – выходцев из маленьких деревень или городков. И если каждый из них окажет дополнительную помощь своей малой родине, это существенно преобразит жизнь на местах. Знаю, что многие предприниматели и другие богатые люди и так помогают, но мы хотим систематизировать эту работу. С этой целью мы и запускаем проект «Атайсал». Это ни в коей мере не попытка перевесить на плечи людей те проблемы, которые должно решать государство. Это стремление создать более комфортные условия для тех людей, которые и так по зову своей души помогают родным деревням, городам, школам, детским садам, спортивным секциям», - отметил Радий Хабиров.
К проекту подключились известные политики, бизнесмены, общественные деятели. За неполных два года реализовано более 11 тыс. проектов общей стоимостью в 900 млн рублей. Ремонт здания приюта в Иглинском районе, концерт для сельских жителей, который дали именитые артисты в селе Кусекеево Чекмагушевского района, спортивная площадка в Аургазинском районе, восстановленный обелиск в Архангельском районе – вот лишь некоторые из тысяч добрых и полезных дел, реализованных в рамках проекта. Ранее об этом подробно писал «Башинформ». Как мы видим, это вовсе не вопрос больших денег – главное, искреннее желание сделать приятное и значимое дело для своих земляков и даже совершенно незнакомых людей.
Как отметил первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев, проект «Атайсал» оказался очень востребованным, уникальным начинанием.
«Мы, наверное, еще и сами осознали значение этого проекта процентов на 30, или даже 20, потенциал его огромен, — сказал он, — и большая заслуга в запуске этого проекта, конечно же, принадлежит Радию Фаритовичу Хабирову. Свою идею об этом начинании Глава республики озвучил в марте 2021 года, но сама мысль у него зародилась еще раньше. И мы, его команда, долго думали над тем, как назвать проект. И в результате коллективной работы родилось название — "Атайсал", с башкирского это можно перевести как родина моего отца. То есть это то, что каждый человек помнит, чтит, не только умом, не только душой, но, наверное, с какими-то необъяснимыми ощущениями относится к этому месту».
О людях, готовых безвозмездно помогать другим, рассказывает «Башинформ». Информагентство совместно с общественной организацией «Максат» и фондом грантов Главы Башкирии запустил проект «Ярҙам - время добрых дел». Цель – написать 100 историй о наших неравнодушных земляках. В этих историях – душа нашего народа. Так, пенсионерка из Сибая помогает бездомным обрести крышу над головой, а житель Бакалинского района заливает каток для сельских ребят. Учалинские рукодельницы шьют теплые вещи для мобилизованных земляков, а педагог из Уфы организует праздники для трудных детей. Эти простые истории заслуживают внимания, а их герои непременно станут примером для подражания.
Массовая вовлеченность жителей республики в различные проекты, призванные преобразить нашу действительность, – яркий пример трансформации сознания наших современников, желающих разделить собственные благополучие и радость с другими. Ответом на этот общественный запрос стало объявление в Башкирии 2023 года Годом полезных дел для малой родины. Тематический год станет продолжением проекта «Атайсал», который показал свою эффективность.
«Даже люди, которые не имеют особых возможностей, но маленькую крупицу в копилку развития своей малой родины сделают, это уже большое дело. Причем я не расшифровываю понятие «малая родина». Малая родина для наших земляков, которые добились успеха и, быть может, проживают за рубежом, для них малая родина — Башкортостан. Поэтому наша задача - консолидировать всех выходцев из Башкортостана для этой задачи», - сказал Радий Хабиров.