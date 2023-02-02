11 тысяч добрых дел за два года: как жители Башкирии участвуют в социально значимых проектах

Помощь деньгами и участием

Вышеназванная программа – не единственный способ делать полезные дела для себя и окружающих. Так, в республике активно развиваются практики инициативного бюджетирования, самая известная среди них – программа поддержки местных инициатив (ППМИ). Кстати, Башкирия вошла в число регионов, признанных лидерами по реализации инициативного бюджетирования. Опыт республики ежегодно отмечается в докладе о лучшей практике развития инициативного бюджетирования в субъектах РФ и муниципальных образованиях. Всего за 9 лет по 7 практикам (ППМИ и другие) реализовано 14 тыс. проектов на сумму более 13 млрд рублей. Так, в Башкирии в 2021 году по программе ППМИ подано 1085 заявок. Победителями стали 539 проектов общей стоимостью 587,5 млн рублей.

В 2022 году в рамках ППМИ в Башкирии реализовано 645 проектов общей стоимостью 730 млн рублей. Об этом в ходе телевизионного брифинга рассказала вице-премьер - министр финансов РБ Лира Игтисамова. Неравнодушные жители республики, которые хотят сделать лучше пространства в местах своего проживания, получают поддержку республиканского, местных бюджетов, кроме того, проекты софинансируются за счет средств спонсоров. Помочь можно не только деньгами, но и вложить в полезное дело часть своего труда. Проекты разные: люди асфальтируют улицы, ставят детские площадки, ремонтируют спортзалы и сельские клубы, закупают технику для нужд сельсовета.

В 2021 году в Башкирии стартовал проект «Атайсал», представляющий собой систему поддержки успешными выходцами из городов и сёл своих земляков и малой родины. С идеей такого проекта выступил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«У нас очень много успешных людей – выходцев из маленьких деревень или городков. И если каждый из них окажет дополнительную помощь своей малой родине, это существенно преобразит жизнь на местах. Знаю, что многие предприниматели и другие богатые люди и так помогают, но мы хотим систематизировать эту работу. С этой целью мы и запускаем проект «Атайсал». Это ни в коей мере не попытка перевесить на плечи людей те проблемы, которые должно решать государство. Это стремление создать более комфортные условия для тех людей, которые и так по зову своей души помогают родным деревням, городам, школам, детским садам, спортивным секциям», - отметил Радий Хабиров.

К проекту подключились известные политики, бизнесмены, общественные деятели. За неполных два года реализовано более 11 тыс. проектов общей стоимостью в 900 млн рублей. Ремонт здания приюта в Иглинском районе, концерт для сельских жителей, который дали именитые артисты в селе Кусекеево Чекмагушевского района, спортивная площадка в Аургазинском районе, восстановленный обелиск в Архангельском районе – вот лишь некоторые из тысяч добрых и полезных дел, реализованных в рамках проекта. Ранее об этом подробно писал «Башинформ». Как мы видим, это вовсе не вопрос больших денег – главное, искреннее желание сделать приятное и значимое дело для своих земляков и даже совершенно незнакомых людей.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев, проект «Атайсал» оказался очень востребованным, уникальным начинанием.

«Мы, наверное, еще и сами осознали значение этого проекта процентов на 30, или даже 20, потенциал его огромен, — сказал он, — и большая заслуга в запуске этого проекта, конечно же, принадлежит Радию Фаритовичу Хабирову. Свою идею об этом начинании Глава республики озвучил в марте 2021 года, но сама мысль у него зародилась еще раньше. И мы, его команда, долго думали над тем, как назвать проект. И в результате коллективной работы родилось название — "Атайсал", с башкирского это можно перевести как родина моего отца. То есть это то, что каждый человек помнит, чтит, не только умом, не только душой, но, наверное, с какими-то необъяснимыми ощущениями относится к этому месту».