Текстовая онлайн-трансляция разговора с Главой РБ Рустэмом Хамитовым Фото: glavarb.ru/rus/ Текстовая онлайн-трансляция разговора с Главой РБ Рустэмом Хамитовым Фото: glavarb.ru/rus/

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

19 апреля в 19.00 по уфимскому времени стартовал «Разговор с Главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым». Это «прямая линия», которую руководитель региона проводит ежегодно с 2011 года.

По традиции, Рустэм Хамитов во время общения с гражданами республики отвечает на самые актуальные вопросы. Главные темы «горячей линии»: здравоохранение, ЖКХ, жилье, дошкольное образование, дороги. Часть этих проблем была решена.

Жители из разных городов и районов Башкортостана дозванивались по телефону горячей линии и оставляли свои вопросы. Также обращения можно было отправить онлайн.

Прямые трансляции идут в эфире телеканалов БСТ, «Россия-24», «Вся Уфа», радиостанций «Спутник ФМ», «Радио России-Башкортостан». Вопросы принимаются вплоть до окончания «Прямой линии».

...Вопрос о ЧП в Стерлитамаке: Этот случай касается не только нашей республики, но и всей страны. Что нужно делать?

Я вчера был в Стерлитамаке сразу после трагедии. Я видел мальчика. Его очень жалко. И ищешь причину. Много всего: интернет и отношение к особенным детям и то, что называют травлей. Поэтому такие дети не выдерживают. Интернет — это вторично. Первично — недостаток любви, внимания в семье и в школе. Тем более, у этого мальчика наблюдались сложности и в ноябре. Такие случаи надо выявлять и справляться вниманием. Мы обязаны изменить моральный климат и в семья, и в школах, и власти должны быть внимательными. Это сложная тема. Интернет тоже надо мониторить. Но одновременно надо понимать, что глубинные причины намного важнее. Интернет — это только верхушка. Вообще рыночная экономика жестока. Нам необходимо находить общие точки развития: мы живем в республике, в стране, если мы не будем помогать друг другу, то мы далеко не уйдем. А эти особенные мальчишки и девчонки требуют большего внимания. Нужны в школах психологи, но на 800 детей одного педагога не хватает. Учителей надо отвлечь от бумаг, он должен работать с ребенком. Вообще, тема воспитания требует обсуждения и детального изучения. В нашем обществе превалирует силовое воспитание: заставим, обяжем! А мы приводим в пример талантливых детей. Родители таких детей любят, не заставляют. Нужно изменение подходов. Мы не можем идти антицивилизационным подходом. Эти события заставляют много переосмыслить. Я надеюсь, мы перестроим эту работу там, где это возможно.

...2018 год начался неплохо. В марте мы получили налог на прибыль от «Башнефти» около 16% млрд. рублей. Это дает нам возможность смотреть вперед и говорить о новой поддержке людей, развития строительства и общественной работы. В планах на год инвестиционная программа составит 20 млрд. рублей — это рекорд. Никогда такой инвестиционной адресной программы не было. Ее надо выполнить и справиться с этими объемами, потому что строек много и все они важные.

...цифра, которая вызывает напряжение — спад рождаемости. Минус 10%. Это демографическая яма и экономика вносит свою лепту. В 2017 году родилось около 49 тысяч ребятишек и это меньше, чем планировалось.

«Прямая линия» с Рустэмом Хамитовым началась. Ведущая поприветсововали всех телезрителей и присутствующих в студии на башкирском и русском языках. На данную минуту поступило около 8 тысяч звонков. Я приветствую всех, кто присоединяется к этому разговору. Цифры говорят о том, что у граждан есть интерес к тому, что происходит в республике. Обычно в течение гола в мой адрес приходит много писем. По итогам 2017 года пришло около 12 тысяч обращений. Я принес с собой папку, в которой тысячу вопросов, я вчера рассматривал их и отметил первоочередные, которые касаются жизни наших граждан, лекарств и т.д. Планы были, реализованы и появились новые. Итоги неоднократно подводились. Республика сработала неплохо и в части бюджета, в денежном отношении у нас появились запасы. Доходы приближаются к 200 млрд.рублей.