Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.55 ↑

EUR 76.08 ↓

19 апреля Четверг

Уфа   °

Молния
Текстовая онлайн-трансляция разговора с Главой РБ Рустэмом Хамитовым

В Нефтекамске запланировано строительство двух школ - Глава республики

ПОЛИТИКА

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В ходе прямой линии с Главой республики прозвучал вопрос жительницы Нефтекамска Татьяны Черепановой. Женщина интересовалась, будут ли строиться школы в новых микрорайонах города. «Строить школы — наша прямая обязанность, отступлений не будет», — ответил Рустэм Хамитов. — «В Нефтекамске в проекте у нас две школы, 1100 и 550 мест. Если этого будет недостаточно, будем строить еще. По результатам сегодняшнего дня я попрошу правительство проанализировать этот вопрос».

Глава напомнил, что ориентир республики — ликвидировать к 2025 году вторую смену. «Но тут возникает другая проблема — что школам делать во второй половине дня. Помещение надо все равно отапливать, обслуживать. Целесообразным будет организовать кружки, уроки дополнительного образования», — отметил Рустэм Хамитов.

Теги: глава РБ, Рустэм Хамитов, прямая линия, школы
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Практикующий психолог после ЧП в Стерлитамаке: «Главное сейчас - не поддаваться панике»
После ЧП в школе города Стерлитамака с пострадавшими, учениками и родственниками тех, кого непосредственно коснулась эта трагедия, работают специалисты.
В Уфе появится новый квартал с жилыми домами в 28 этажей
В столице Башкирии появится новый квартал с жилыми домами в 20 и 28 этажей. Новое строительство начнется в квартале, ограниченном улицами Менделеева, Ба
В городской больнице Стерлитамака рассказали о состоянии пострадавших
После нападения на стерлитамакскую школу в больнице оказались четыре человека: две девятиклассницы, один подросток и учительница информатики. На данный
В Башкирии директор школы знал о намерениях ученика, напавшего на одноклассников и учителя
Руководство школы в Стерлитамаке знало о намерениях подростка, напавшего 18 апреля с ножом на учительницу и одноклассницу на уроке информатики. В пресс-
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть