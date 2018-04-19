УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В ходе прямой линии с Главой республики прозвучал вопрос жительницы Нефтекамска Татьяны Черепановой. Женщина интересовалась, будут ли строиться школы в новых микрорайонах города. «Строить школы — наша прямая обязанность, отступлений не будет», — ответил Рустэм Хамитов. — «В Нефтекамске в проекте у нас две школы, 1100 и 550 мест. Если этого будет недостаточно, будем строить еще. По результатам сегодняшнего дня я попрошу правительство проанализировать этот вопрос».

Глава напомнил, что ориентир республики — ликвидировать к 2025 году вторую смену. «Но тут возникает другая проблема — что школам делать во второй половине дня. Помещение надо все равно отапливать, обслуживать. Целесообразным будет организовать кружки, уроки дополнительного образования», — отметил Рустэм Хамитов.