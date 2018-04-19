Рустэм Хамитов рассказал о новых объектах здравоохранения, которые будут построены в Башкирии в ближайшие годы Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов рассказал о новых объектах здравоохранения, которые будут построены в Башкирии в ближайшие годы Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В ходе «Разговора с Главой РБ», который проходит в эти минуты в Уфе, Рустэм Хамитов рассказал о новых объектах здравоохранения, которые будут построены в Башкирии в ближайшие годы.

«В этом году мы получили дополнительные доходы: 16,5 миллиарда. Это налог на прибыль от той суммы, которую «Башнефть» отсудила у АФК «Система». Мною принято решение, чтобы часть этих средств направить на строительство новых объектов здравоохранения, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Тема здоровья, медицины постоянно выходит на первый план. С одной стороны, у нас растет качество жизни, с другой, требования к сфере здравоохранения продолжают расти».

Глава республики заметил, что, несмотря на очевидные изменения, нерешенных проблем здесь еще много: не хватает специалистов, оборудования, больниц.

«Будем строить более десятка крупнейших объектов здравоохранения на сумму 12,5-13 миллиардов рублей, — сказал Рустэм Хамитов. — В 2019 году будет введен в эксплуатацию новый корпус онкологического диспансера, где сегодня сложная ситуация. Старый корпус совсем обветшал. Люди лежат с тяжелыми болезнями совсем в плохих условиях, поэтому в следующем году двухмиллиардный объект введем и надеюсь в этой части в онкодиспансере ситуация улучшится».

Еще один объект, обозначенный руководителем республики, кардиоцентр. Как сказал Рустэм Хамитов, заболевания сердца, сосудов — на первом месте. Половина умирающих в Башкортостане — это с сердечными и сосудистыми заболеваниями.

«Кардиоцентр на сегодняшний день тоже отстал от требований современности. Нам нужно его модернизировать и обновлять. Будет построен новый комплекс площадью 36 тысяч квадратных метров стоимостью почти шесть миллиардов рублей. Для сравнения: площадь здания Конгресс-холла — 30 тысяч квадратных метров. Новый центр будет оборудован самой современной техникой, здесь будут современные операционные и технологии. В этом году мы должны приступить к его строительству», — обозначил Рустэм Хамитов.

В 2018 году также начнется возведение двух детских поликлиник в Дюртюлях и Туймазах. Стоимость каждой из них — 400 млн рублей.

В 2019 году начнется строительство акушерского корпуса в Бирске. Там также появится поликлиника. Суммарная стоимость объектов в этом городе — около 800 млн рублей.

Крупный объект здравоохранения на сумму 2 млрд рублей появится и при Республиканской клинической больнице имени Куватова — это новая поликлиника. Сегодня она размещается в старом здании. Работы начнутся в текущем году.

Новый хирургический корпус будет построен и в Учалах. В Уфе новые корпуса появятся в инфекционной больнице №4 (детский), в роддоме №3.

В Октябрьском будет капитально отремонтирован хирургический корпус.

Кроме того, в 2018 году на ремонт всех объектов здравоохранения будет выделен миллиард рублей. На сумму 20-25 млрд рублей будет проведен ремонт.

Говоря о работе поликлиник, Рустэм Хамитов отметил, что республика переходит на новый формат «Бережливая поликлиника».

«Это поликлиники, где отсутствуют старые регистратуры, где помощь оказывается буквально с порога, где нет очередей, а запись к врачу осуществляется в современном формате, — сказал Глава РБ. — В 2019 году все поликлиники республики будут переведены на формат бережливых».

Наше общество заслуживает качественного здравоохранения, подчеркнул Глава республики.

«Без современного здравоохранения, без современных больниц и клиник мы не сможем добиться той цели, которую поставил перед нами Президент Российской Федерации. В 2030 году ожидаемая средняя продолжительность жизни в стране должна быть 80 лет. Сегодня в республике она составляет 71,5, — привел данные Рустэм Хамитов. — Медицина, здравоохранение — безусловный приоритет. Будем в этой части работать и будем соответствовать уровню самых передовых субъектов РФ».

Руководитель Башкортостана также добавил, что человек и сам должен заботиться о своем здоровье.

«На прошлой неделе я дал поручение Правительству республики разработать стратегию по развитию здорового образа жизни. Она будет подразумевать вовлечение значительного количества людей в современное отношение к своему здоровью, заботу о своем здоровье. Это очень важно», — отметил Рустэм Хамитов.