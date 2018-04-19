Глава Башкирии работает 24 часа, 7 дней в неделю и на пенсию не собирается Фото: скриншот видеотрансляции Глава Башкирии работает 24 часа, 7 дней в неделю и на пенсию не собирается Фото: скриншот видеотрансляции

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Кумертау прислал на номер WhatsApp «Разговора с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым» вопрос: «Когда вы уйдете на пенсию, готовите ли вы преемника?». Рустэм Хамитов ответил, что на пенсию не собирается.

«Сейчас пенсионный возраст для государственных служащих повышается и повышается хорошо. Другое дело, что я не могу вечно работать в должности главы республики, есть конституционные сроки. В 2019 году заканчивается мой первый срок как избранного главы Республики Башкортостан. Я имею право два раза избираться на эту должность. И еще до сентября или до марта 2019 года, когда нужно будет принимать решение, есть время подумать, пообщаться, поразмышлять, посоветоваться с людьми, с жителями республики. Если скажут: «Нужно», — значит, будем работать. Если скажут: «Пора», — значит, будут какие-то другие решения», — сказал глава Башкортостана.

По его словам, на пенсию, в принципе, не надо выходить, надо продолжать работать.

«Иногда мне дома говорят: «Мы тебя не видим, ты нам нужен, нам нужно общение, нужно вместе ездить, отдыхать». Пока не могу — работа отнимает всё время: 24 часа, 7 дней в неделю. На пенсию не собираюсь. Работать буду продолжать. Решение о следующем избрании я приму примерно через год», — отметил Рустэм Хамитов.