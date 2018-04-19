Нам нужен работающий парламент - Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Нам нужен работающий парламент - Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Этот год — выборный. Выборы Президента страны уже состоялись в марте, а в сентябре предстоят выборы в Госсобрание РБ. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ответил на вопрос из зала, каким бы он хотел видеть следующий состав парламента республики.

«Действительно, в сентябре состоятся выборы в Госсобрание — Курултай нашей республики: 110 депутатов будут избраны. И, безусловно, на сегодняшний день уже началась эта работа, все партии движутся к этому событию. Разные партии будут выдвигать своих кандидатов по-разному, будут и самовыдвиженцы. Мое понимание такое: эти выборы должны быть открытыми, свободными, честными и прозрачными. Тот, кто хочет работать на благо нашей республики, независимо от того, к какой партии он принадлежит, независимо от того, какие идеи у него в голове, кроме крайних — эти люди имеют возможность попасть в Госсобрание», — отметил глава Башкортостана.

По его словам, парламент должен отображать интересы жителей республики.

«Хотелось бы, чтобы шло обновление, вряд ли оно будет 100-процентным. Я уверен, что значительная часть депутатов, как минимум половина, будет участвовать в выборах 2018 года. Смогут победить — хорошо, не смогут — значит придут другие представители нашего народа. В то же время, мне хочется, чтобы были молодые, грамотные, современные люди в возрасте от 35 до 45 лет, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Уверен, что выборы в Госсобрание республики 2018 года будут несколько другими, чем те, которые проходили в 2013 году. Состав парламента, безусловно, тоже будет меняться. Я настроен на такое видение этих событий. Нам нужен работающий парламент. Нам нужны сильные, крепкие люди, которые будут отстаивать интересы всех граждан нашей республики».