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Рустэм Хамитов: «Язык матери и отца знать нужно обязательно»

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов: «Язык матери и отца знать нужно обязательно» Фото: Разина Шарипова

Рустэм Хамитов: «Язык матери и отца знать нужно обязательно» Фото: Разина Шарипова

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В сохранении родных языков многое зависит от нас самих. Лично от того, как мы ведем себя в семьях, как мы передаем языковой опыт и знание языка своим детям, своим родным, своим близким. Об этом заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов, отвечая в прямом эфире на вопрос жителя Кунашакского района Челябинской области о путях сохранения родных языков.

Рустэм Хамитов заявил, что «в этой работе нужна поддержка: нужна литература, нужны записи концертов, мелодий и стихотворений, нужны книги, безусловно».

По мнению руководителя региона, сохранение родного языка — серьезная, большая работа. И это является безусловным требованием к родителям, которые обедняют своих детей, если не передают свой родной язык.

«Язык матери и отца знать нужно обязательно. Давайте мы сами будем более активно работать в этой части. Сил заставить изучить язык нет, только принуждением невозможно это сделать, — высказал уверенность глава Башкортостана. — Через убеждение, через вовлечение человека в языковую среду, можно добиться результата. Язык должен быть нужен и в деловой жизни, может быть, нужен и для души, для того, чтобы ощущать себя связанным родственными связями с народом, который дал тебе жизнь, дал тебе движение».

Рустэм Хамитов рассказал, что власти республики занимаются этой темой.

«Есть у нас программа, предполагается финансирование, в том числе поддержка материальная тем народам, башкирам, которые проживают за пределами республики. Будут гранты Главы республики на изучение родных языков, будет создан специальный фонд поддержки родных языков, не только башкирского, не только татарского, марийского, чувашского, но и русского языков, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Русский язык тоже сегодня требует поддержки. Он размывается, очень много иностранных слов, очень много каких-то непонятных терминов «пачкают» язык, и он становится совершенно другим».

Глава Башкортостана отметил необходимость заниматься чистотой языка и пригласил участвовать в проектах жителей Кунашакского и Аргаяшского районов Челябинской области

«Обязательно к вам приеду и будем говорить, в том числе, и на башкирском языке», — заверил Рустэм Хамитов.

В уфимском Конгресс-холле проходит «Разговор с Главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым». Это «прямая линия», которую руководитель региона проводит ежегодно с 2011 года.

Прямые трансляции идут в эфире телеканалов БСТ, «Россия-24», «Вся Уфа», радиостанций «Спутник ФМ», «Радио России-Башкортостан». Вопросы принимаются вплоть до окончания «Прямой линии».

Теги: разговор с Главой РБ, родные языки
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