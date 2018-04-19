Рустэм Хамитов о ситуации с полигонами ТБО в Башкирии: «У нас есть все возможности цивилизованно решать эти проблемы» Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов о ситуации с полигонами ТБО в Башкирии: «У нас есть все возможности цивилизованно решать эти проблемы» Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ходе прямого эфира в рамках программы «Разговор с Главой Республики Башкортостан» в адрес Рустэма Хамитова поступил вопрос от жительницы Уфы Резеды Зариповой. Женщина обратилась к руководителю региона с вопросом о строительстве полигонов ТБО в республике.

«Бытовые отходы — это всегда актуально, и мы видим, как тяжело эта проблема решается в Москве и в Подмосковье. У нас в республике таких проблем нет, но для Уфы ситуация уже несколько обостряется. Свалка в Черкассах находится в черте города и уже поэтому незаконна. Хотя больших жалоб с точки зрения запахов, разноса мусора нет. Дело в том, что городские власти используют правильные технологии в части захоронения твердых коммунальных отходов», — ответил глава региона.

Он также добавил, что проблемами утилизации отходов в Башкирии начали заниматься еще в 90-е годы. Строились полигоны, создавались специализированные предприятия.

«Последние несколько лет мы работаем в рамках республиканского и федерального законодательств. Для работы с твердыми коммунальными отходами на территориях создаются региональные операторы, которые будут иметь свою сортировку, свои предприятия по переработке отходов, и полигоны, где эти отходы будут захоронены. Работа в этой части ведется системная, к нам обращаются много желающих заняться переработкой отходов», — отметил Рустэм Хамитов.

«У нас есть все возможности цивилизованно решать эти проблемы — размещать отсортированный мусор и отходы без всякой опасности для окружающей среды. Нам надо научиться цивилизованно обращаться с этим — раздельно собирать мусор, постепенно приходить к тому, чтобы отдельно собирать стекло, пластик, металл, дерево, пищевые отходы», — высказал свою точку зрения руководитель республики.