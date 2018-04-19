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19 апреля Четверг

Уфа   °

В программу по выплате молодым семьям 300 тысяч рублей будут внесены коррективы - Рустэм Хамитов

ПОЛИТИКА

В программу по выплате молодым семьям 300 тысяч рублей будут внесены коррективы - Рустэм Хамитов Фото: ИА «Башинформ»

В программу по выплате молодым семьям 300 тысяч рублей будут внесены коррективы - Рустэм Хамитов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В ходе прямой линии Рустэму Хамитову задали вопрос из зала. «Многие жительницы Аскарово уезжают на роды в соседний Магнитогорск. По существующему положению они не могут воспользоваться льготой, так как в законе предусмотрено, что 300 тысяч рублей семья получит, если ребенок родился на территории республики. Изменится ли эта ситуация?» — спросил адвокат из Абзелиловского района.

«Программа стартовала в прошлом году, она вызывает большой интерес. 300 тысяч семья получает за первого ребенка, если они стоят в очереди на получение жилья. Также можно использовать их на взнос за ипотеку, на покупку стройматериалов. В программе были ошибки и недочеты, получал очень много писем от тех, кто не смог получить деньги. В вашей проблеме, я вас уверяю, всё будет решено. Главное, что ребенок будет прописан в республике, будет оформлен как житель республики. Изменения внесены. Сейчас мы имеем более тысячи заявлений, они обрабатываются. К концу 2019 года может понадобиться более двух миллиардов рублей для выполнения этой программы. Это значит, что на свет появится более шести тысяч малышей, которые нам нужны. Бывали случаи, когда обращались семьи, где отец не прописан в республике. Но ребенок — наш. Значит, такая семья тоже получит деньги», — заверил глава региона.

Теги: глава РБ, Рустэм Хамитов, прямая линия, господдержка, семьи, выплаты
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