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Текстовая онлайн-трансляция разговора с Главой РБ Рустэмом Хамитовым

Рустэм Хамитов рассказал, когда выправится ситуация с обеспечением льготников лекарствами

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов рассказал, когда выправится ситуация с обеспечением льготников лекарствами Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов рассказал, когда выправится ситуация с обеспечением льготников лекарствами Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов рассказал, когда в республике выправится ситуация с обеспечением льготников бесплатными лекарствами. Руководитель региона отвечает на вопросы жителей республики в прямом эфире.

«Темпы обеспечения лекарствами нашего населения снизились по сравнению с 2017 годом. Прискорбно, но это факт. Связано это с тем, что в конце 2017 года были изменены правила проведения конкурсных процедур для закупки этих лекарств на федеральном уровне, — рассказал глава республики. — Система оказалась не готова к проведению этих конкурсов. Начались сбои. Сегодня очевидно, что эти сбои вылились в то, что не вовремя закупили лекарства, и, к сожалению, запасы этих лекарств не так велики, как были в 2017 году».

По словам Рустэма Хамитова, на сегодняшний день имеются примерно 800-850 необслуженных рецептов на бесплатные лекарства. В прошлом году эта цифра редко поднималась выше 100-150.

«Я могу сказать, что все системы и структуры здравоохранения работают над тем, чтобы эту ситуацию исправить. И мы ее исправим. Надо подождать еще примерно месяц, самое большое — к лету эта ситуация войдет в нормальную колею, — сказал Рустэм Хамитов. — Мы надеемся, что таких сложных случаев с недостатком лекарств не будет».

В уфимском Конгресс-холле проходит «Разговор с Главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым». Это «прямая линия», которую руководитель региона проводит ежегодно с 2011 года.

По традиции Рустэм Хамитов во время общения с гражданами республики отвечает на самые актуальные вопросы. Главные темы «горячей линии»: здравоохранение, ЖКХ, жилье, дошкольное образование, дороги. Часть этих проблем была решена.

Прямые трансляции идут в эфире телеканалов БСТ, «Россия-24», «Вся Уфа», радиостанций «Спутник ФМ», «Радио России-Башкортостан». Вопросы принимаются вплоть до окончания «Прямой линии».

Теги: глава РБ, прямая линия, лекарственное обеспечение
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