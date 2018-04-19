Рустэм Хамитов: «Оздоровить предприятие «Индюшкин» готов инвестор» Фото: nashzeleniymir.ru Рустэм Хамитов: «Оздоровить предприятие «Индюшкин» готов инвестор» Фото: nashzeleniymir.ru

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В ходе прямого эфира к Главе Башкортостана обратился бывший работник предприятия «Индюшкин» из Мелеуза с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся вокруг еще недавно крупнейшего предприятия отрасли. Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури стал банкротом и не работает с декабря.

«Мы были единственные, кто в регионе занимался этим производством, и хотим работать на благо нашей республики», — обратился мужчина к Рустэму Хамитову.

«Это сложная история. Казалось, что новая команда, новые инвестиции, порядка 6-7 миллиардов рублей. И помощь со стороны благотворительных фондов была, но предприятие остановилось, — сказал руководитель республики. — Мы несколько месяцев занимаемся этой темой, в том числе и с основным кредитором — Россельхозбанком. Можно сказать, что свет в конце тоннеля уже виден — появился инвестор, который хочет взяться за оздоровление предприятия. Долги там большие — суммарно 10 миллиардов рублей. Но банк дает рассрочку, будет реструктуризация кредита. И другие кредиторы также пойдут на определенные временные уступки. Это предприятие мы должны запустить. Там работало более 1000 человек, а сейчас индюшатина приезжает к нам из Пензенской области. Порой самоуверенность в ведении бизнеса и недостаточность компетенций приводит к таким поражениям. Не пошел у них процесс, хотя заверяли, что все вопросы будут решены. Но это не тот случай, когда нужно направлять бюджетные ресурсы».