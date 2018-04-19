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Текстовая онлайн-трансляция разговора с Главой РБ Рустэмом Хамитовым

О сохранности шиханов жителям республики даже не нужно беспокоиться - Глава Башкортостана

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Во время «Разговора с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым» от жителей республики поступило много вопросов относительно сохранности трех знаменитых шиханов — Торатау, Юрактау и Куштау. Проблема разработки уникальных геологических массивов и возможная их передача в промышленную разработку «Башкирской содовой компании» будоражит население региона уже не первый год.

Руководитель республики в очередной раз заверил общественность, что и он, и Правительство против разработки шиханов, потому что они защищены в первую очередь законом — имеют статус памятников природы, а также их защищает общественность.

«Это достояние республики. С точки зрения их защиты даже не нужно беспокоиться. Во-первых, эти памятники природы находятся под охраной закона, их самым надежным образом охраняет закон. Пока на шиханах произрастают краснокнижные растения, пока они имеют историческую, археологическую, геологическую, общественную ценность, снять с них статус невозможно, — отметил он. — Правительство Башкортостана получает письма от заинтересованной компании, которая хотела бы разрабатывать их, использовать их как сырье для своего производства. Ситуация сложная, предприятию тоже надо обеспечивать себя сырьем, на производстве работают от трех до четырех тысяч человек. Но давайте искать альтернативные варианты добычи сырья».

По словам Рустэма Хамитова, Башкортостан расположен на известняках, огромные известняковые массивы находятся у нас под ногами. «Надо найти эти месторождения, разрабатывать их. Если по каким-то причинам не устраивает качество сырья, меняйте технологии. Сегодня современные технологии позволяют перерабатывать сырье любого качества. Конечно, это дорого, требует затрат, времени, но эту работу надо делать», — добавил глава республики.

«Есть и второй фактор защиты — эти памятники природы не хотят отдавать люди. Они имеют для наших людей сакральную ценность, ценность, которую не измерить ни деньгами, ни золотом, ни какими-то другими экономическими показателями. Так что, на мой взгляд, сегодняшняя правовая, моральная, общественная защита шиханов столь высока, что обсуждать в этой части нечего. И Правительство республики никогда не пойдет на нарушения закона, — заверил Рустэм Хамитов. — Будем надеяться, что здравый смысл у собственников этого предприятия возобладает, и вместо того, чтобы разворачивать эту конфликтную ситуацию, идти против населения, природы, законов общества, к ним придет осознание».

Теги: шиханы, разработка, памятники природы
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