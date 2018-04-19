Планы большие, и мы уверены, что с ними справимся — Рустэм Хамитов Фото: скриншот трансляции Планы большие, и мы уверены, что с ними справимся — Рустэм Хамитов Фото: скриншот трансляции

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Разговор с главой Башкортостана начался с обсуждения итогов 2017 года. «Напомню, что республика сработала неплохо и в части промышленного производства, и в части бюджета. Прежде всего, хорошо завершили год в денежном отношении — появились запасы. Доходы приближаются к 200 млрд рублей. Это значимая цифра, немного регионов с такими показателями», — отметил Рустэм Хамитов.

Руководитель республики отметил и нерешенные задачи. «Особенно нас волнуют два показателя. Это ощутимое снижение объема инвестиций. В 2017 году потеряли почти 70 млрд рублей. Это связано в том числе со снижением объема работ на нефтеперерабатывающих, нефтехимических предприятиях в части строительства новых установок. И был определенный спад деловой активности других предприятий. Вторая цифра, вызывающая напряжение – спад рождаемости. Минус 10 процентов в 2017 по отношению к 2016-му. Прежде всего, это демографическая яма, сказались и отголоски военных лет, также и экономика свою лепту внесла. В прошлом году родилось 49 тысяч детей, это меньше, чем планировалось. Хотя и число умерших стало меньше. В целом суммарный демографический показатель хотя и является отрицательным, но не очень большой — минус одна тысяча человек», — напомнил глава региона.

«2018 год начался неплохо. Первый квартал завершили с плюсом. В марте получили хороший налог на прибыль — «Башнефть» перечислила 16,5 млрд рублей,. В итоге суммарный налог на прибыль по марту достиг 33,5 млрд. В 2017 году эта цифра была в районе 16-17 млрд. То есть сейчас мы уже почти половину годового плана выполнили. Это дает возможность с оптимизмом смотреть вперед и планировать новые объекты, новые формы поддержки населения, новые варианты развития общественного движения, и так далее. Когда есть ресурсы, есть финансы, многое можно сделать.

Я надеюсь, что планы 2018 года – а они не маленькие, у нас только РАИП составит почти 20 млрд рублей. Это абсолютный рекорд республики, никогда таких объемов не было. Строек много, они все важные. Еще около 20 млрд рублей пойдет на реконструкцию, строительство дорог, а также их содержание, куда входит ремонт. Программы большие, и мы уверены, что справимся с такими цифрами», — подчеркнул Рустэм Хамитов.