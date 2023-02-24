Военнослужащие СВО из Башкирии поздравили своих товарищей с Днём защитника Отечества

Военнослужащие из Башкирии, прибывшие из зоны проведения специальной военной операции по поручению Главы республики Радия Хабирова в кратковременный отпуск, поздравили своих боевых товарищей с Днём защитника Отечества.

«Ребята, поздравляю с наступающим праздником. Надеюсь, скоро всё закончится и мы все вернёмся домой», — говорит боец с позывным Заза.

«Желаю здоровья, благополучия, главное — терпения. Победа будет за нами. У нас всё нормально. Все работают», — присоединился к словам своего товарища Рассказ.

«Всем кто служил, служит и будет служить крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе на благо нашей Родины», — поздравил начальник психологической службы мотострелковых войск Дунай.

«Поздравляю всех наших ребят, которые выполняют свои боевые задачи на территории специальной военной операции с самым главным мужским праздником. Желаю им крепкого здоровья и чтобы, самое главное, все вернулись домой с Победой живые и здоровые, и как можно быстрее. Нашим родным стойкости и терпения. Всё будет хорошо, победа будет за нами», — отметил советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов.

Добавим, 22 февраля в Уфе состоялся митинг-концерт, посвящённый Дню защитника Отечества и военнослужащим, участвующих в специальной военной операции. В беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» бойцы Кама и Балтика, находящиеся сейчас в отпуске, отметили, что Башкирия вносит значительный вклад в Победу и поблагодарили Главу республики Радия Хабирова за поддержку башкирских воинов в зоне СВО и их семей.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил чаще отправлять бойцов в отпуск из зоны СВО.

«Важная норма, которую мы не раз обсуждали с бойцами, — это, конечно, отпуска. Наши воины устают, испытывают огромный стресс, тяжело всё это переносят. Президент дал поручение раз в полгода предоставлять отпуск военнослужащим на 14 дней без учёта дороги», — прокомментировал предложение президента Глава Башкирии Радий Хабиров в Кремле.