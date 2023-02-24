Новости Башкортостана и Уфы
74.71
0
79.57
0
82.22
+0.01
-16 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
СВОих не бросаем
Вчера, 13:20

Военнослужащие СВО из Башкирии поздравили своих товарищей с Днём защитника Отечества

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Военнослужащие из Башкирии, прибывшие из зоны проведения специальной военной операции по поручению Главы республики Радия Хабирова в кратковременный отпуск, поздравили своих боевых товарищей с Днём защитника Отечества.

«Ребята, поздравляю с наступающим праздником. Надеюсь, скоро всё закончится и мы все вернёмся домой», — говорит боец с позывным Заза.

«Желаю здоровья, благополучия, главное — терпения. Победа будет за нами. У нас всё нормально. Все работают», — присоединился к словам своего товарища Рассказ.

«Всем кто служил, служит и будет служить крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе на благо нашей Родины», — поздравил начальник психологической службы мотострелковых войск Дунай.

«Поздравляю всех наших ребят, которые выполняют свои боевые задачи на территории специальной военной операции с самым главным мужским праздником. Желаю им крепкого здоровья и чтобы, самое главное, все вернулись домой с Победой живые и здоровые, и как можно быстрее. Нашим родным стойкости и терпения. Всё будет хорошо, победа будет за нами», — отметил советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов.

Добавим, 22 февраля в Уфе состоялся митинг-концерт, посвящённый Дню защитника Отечества и военнослужащим, участвующих в специальной военной операции. В беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» бойцы Кама и Балтика, находящиеся сейчас в отпуске, отметили, что Башкирия вносит значительный вклад в Победу и поблагодарили Главу республики Радия Хабирова за поддержку башкирских воинов в зоне СВО и их семей.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил чаще отправлять бойцов в отпуск из зоны СВО.

«Важная норма, которую мы не раз обсуждали с бойцами, — это, конечно, отпуска. Наши воины устают, испытывают огромный стресс, тяжело всё это переносят. Президент дал поручение раз в полгода предоставлять отпуск военнослужащим на 14 дней без учёта дороги», — прокомментировал предложение президента Глава Башкирии Радий Хабиров в Кремле.
Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика