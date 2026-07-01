Глава Башкирии подписал ряд важных законов: подробности

Персональный подход

В Башкирии введут индивидуальный подход к решению вопросов участников СВО. Указ об организации в республике адресного сопровождения участников спецоперации и членов их семей Радий Хабиров подписал 10 июня.

Согласно этому документу, организовывать и координировать адресное сопровождение военнослужащих и их близких будет республиканское министерство труда и соцзащиты населения. Минтруду поручено создать подведомственное госучреждение, которое напрямую займётся этой работой. Новая структура будет взаимодействовать с органами власти, госфондом «Защитники Отечества», МФЦ, а также с военным комиссариатом республики для получения данных о бойцах СВО и другими ведомствами. Всех обратившихся за поддержкой внесут в единый электронный реестр, где будут отслеживаться статусы и результаты рассмотрения их вопросов.

В документе отмечается, что вопросы поддержки участников спецоперации будут решаться в приоритетном порядке, в течение пяти дней. Указ Главы об этом вышел на портале правовой информации РБ и уже вступил в силу.

Выплаты контрактникам

В июне в Башкирии продлили действие дополнительных мер поддержки для военнослужащих. Указом Радия Хабирова срок действия единовременных выплат жителям республики, подписавшим контракт с Минобороны России для службы в зоне СВО, продлен по 31 июля 2026 года. Размер выплаты для таких бойцов составляет 1 млн рублей.

Всего в Башкирии для участников СВО и членов их семей действует более 50 мер поддержки.

«Все ребята, которые сегодня защищают Родину, проявляя мужество и героизм, – главные люди для нашей республики. Мы обязательно будем им помогать», – подчеркнул 22 июня Глава Башкирии, комментируя вручение боевого знамени полку «Башкортостан», ведущему тяжёлые бои на передовой.

Меры поддержки для защитников от атак БПЛА

В Башкирии приняли закон о государственной поддержке лиц, зачисленных в территориальное подразделение «Боевой армейский резерв страны» Минобороны РФ и участвующих в защите инфраструктурных объектов от воздушных атак, в том числе БПЛА. Подписанный Главой республики закон регулирует отношения, связанные с предоставлением мер господдержки воинам спецотряда «БАРС», закрепляет их правовой статус. Конкретный перечень мер господдержки определяется указом Главы РБ. В законе говорится, что в случае гибели военнослужащего при выполнении задач по защите объектов инфраструктуры республики членам его семьи предоставят единовременную материальную помощь. Размер выплаты установит правительство республики. Новый закон уже вступил в силу.

29 июня на совещании правительства Радий Хабиров рассказал, что сформированный в Башкирии спецотряд «БАРС» принял первый бой, отразив массированную атаку беспилотников на промзону Уфы, и попросил представить «БАРСовцев» к госнаграде.

Чтобы помнили

В Башкирии увековечат память о военных и трудовых подвигах жителей республики во время СВО. Этим будет заниматься специальная комиссия при Главе РБ. Указ о ее создании руководитель региона подписал еще в феврале этого года. Новым указом от 2 июня 2026 года Радий Хабиров утвердил положение об этой комиссии. В нем говорится, что комиссия является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях сохранения памяти о мужестве и героизме участников СВО из Башкортостана, а также о гражданах и организациях, оказавших помощь спецоперации.

Комиссия будет разрабатывать план мероприятий по увековечению памяти героических военных и трудовых подвигов наших жителей во время СВО и контролировать его выполнение, также обеспечивать межведомственное взаимодействие, при необходимости привлекать экспертов, уточняется в положении.

Шире адресная помощь

В Башкирии расширили перечень категорий лиц, которым полагается социальная помощь. Соответствующие изменения в закон об адресной социальной помощи в республике, принятые Госсобранием, утвердил Радий Хабиров. В новой редакции документа в категорию получателей мер поддержки вошли участники СВО.

В законе говорится, что получателями адресной социальной помощи могут быть малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека, установленного в республике, а также участники специальной военной операции. Размер помощи определяется республиканским правительством, а в случае помощи на основании соцконтракта на условиях софинансирования из федерального бюджета – определяется законодательством России. Документ принят для стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации или осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности.

Закон вступил в силу и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Господдержка НКО

Также в Башкирии расширили перечень видов деятельности для социально ориентированных некоммерческих организаций, чтобы получить меры господдержки. Изменения в соответствующий республиканский закон внес парламент республики и утвердил Глава региона. В частности, в обновлённый перечень видов деятельности СО НКО вошли – социальная реабилитация, включая оказание психологической помощи ветеранам боевых действий, трудовая адаптация и профессиональная переподготовка ветеранов боевых действий, оказание психологической помощи членам семей ветеранов боевых действий и погибших (умерших) ветеранов боевых действий.

Если социально ориентированные НКО ведут такую деятельность, то они могут претендовать на получение финансовой, имущественной, информационной и иной поддержки со стороны органов госвласти, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации РБ.

Про языковую политику...

В Башкирии определили ответственного за реализацию языковой политики в республике. По распоряжению Радия Хабирова ответственным за координацию реализации государственной языковой политики в Башкортостане назначен первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев. Уполномоченным исполнительным органом в сфере государственной языковой политики определено министерство просвещения республики.

...и национальную

Также Глава Башкирии утвердил план мероприятий по реализации в республике стратегии государственной национальной политики РФ. План состоит из 85 мероприятий и проектов, рассчитанных на 2026–2028 годы. План включает научно-практические конференции по сохранению русского и родных языков, международные акции «Большой этнографический диктант» и «Башкирский диктант», проведение конкурса «Образцовая башкирская семья» и фестиваля башкирской лошади «Башкорт аты» и много других мероприятий. За каждым из них закреплены ответственные исполнители.

Контролировать выполнение плана будет правительство республики. Ежегодно до 15 февраля будет представляться отчет о результатах реализации стратегии, говорится в документе.

«Межнациональное согласие – одна из самых хрупких вещей, которая существует в политике, особенно в непростой период, когда мы находимся под ударом врага», – отметил Радий Хабиров 17 июня на заседании Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям. Он рекомендовал главам муниципалитетов провести оценку профессиональной компетенции своих заместителей, ответственных за реализацию национальной политики.

Льготы по налогам

В Башкирии компании, которые заключили с республикой концессионное соглашение без проведения конкурса в рамках госпрограммы «Развитие образования», освобождены от налогов на имущество, являющееся объектом этого соглашения. Такие поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций» внесли депутаты Госсобрания и утвердил Глава региона. Льгота даётся при условии, что у компании нет задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, и если она не находится в процессе ликвидации или банкротства. Мера поддержки призвана снизить финансовую нагрузку на концессионеров при реализации проектов в сфере образования, в частности, при строительстве школ.

Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года, и действует до конца 2028 года.

Для племенного животноводства

Важные изменения внесены и в закон «О племенном животноводстве» в Башкирии. Подписанный Главой республики правовой акт вступит в силу 1 сентября 2026 года. Документ устанавливает особенности саморегулирования в области племенного животноводства. В частности, предусматривается, что создание саморегулируемых организаций племенного животноводства осуществляется по видам животноводства и на добровольном членстве племенных хозяйств.

Теперь СРО племенного животноводства могут подтверждать соответствие племенных животных установленным стандартам СРО и выдавать соответствующий сертификат; проводить проверку сведений о животных, принадлежащих хозяйствам — членам СРО племенного животноводства, и проводить аттестацию специалистов, уточняется в документе.

Материнская слава

В июне 2026 года еще 50 многодетных женщин республики удостоились медали «Материнская слава». Указ Главы Башкирии о присуждении такой награды матерям, родившим и воспитывающим пять и более детей, вышел 19 июня. Среди награжденных жительницы из 27 районов и четырех городов республики – Сибая, Нефтекамска, Октябрьского и Уфы. Лидерами по числу награжденных стали Баймакский, Гафурийский, Иглинский, Мелеузовский и Туймазинский районы.

Медаль «Материнская слава» учреждена в Башкирии в 1998 году. К награде полагается денежная выплата.

Выплаты опекунам

В Башкирии увеличили выплаты опекунам на содержание детей. Соответствующие поправки в республиканский закон «О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка» утвердил руководитель республики. Согласно этому документу, с 1 июля 2026 года выплата опекунам или попечителям на содержание ребенка в возрасте до 3 лет составляет 11 543 рубля в месяц, старше 3 лет — 11 101 рубль. Выплата на содержание ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет составляет 13 853 рубля в месяц, старше — 13 320 рублей.

Безопасность мероприятий

Депутаты Госсобрания внесли изменения в республиканский закон «О культуре». Они призваны помочь предотвратить правонарушения и несчастные случаи при проведении зрелищных мероприятий. Ранее Башинформ сообщил о том, как в уфимском торговом комплексе во время такого мероприятия люди получили травмы, что стало результатом плохой организации массовой акции. По мнению авторов закона, избежать таких ситуаций поможет тщательное планирование и «понятный круг ответственных лиц».

Новый республиканский закон, утвержденный Главой Башкирии, возлагает на организатора зрелищного мероприятия обязанность заблаговременно уведомлять полицию и муниципалитет о его тематике, времени и месте проведения, примерном количестве посетителей и мерах по обеспечению безопасности. В документе говорится, что эти сведения необходимо предоставить не позднее чем за 10 дней до дня проведения мероприятия. Также организатор зрелищ и правообладатель помещения, где проводится мероприятие, обязаны обеспечить охрану и антитеррористическую защиту. Документ обязывает организаторов заранее продумывать возможные сценарии и последствия. Республиканский закон уже вступил в силу.