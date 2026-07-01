Глава Башкирии подписал ряд важных законов: подробности

В Башкирии введут индивидуальный подход к решению вопросов участников СВО. Указ об организации в республике адресного сопровождения участников спецоперации и членов их семей Радий Хабиров подписал 10 июня.
Согласно этому документу, организовывать и координировать адресное сопровождение военнослужащих и их близких будет республиканское министерство труда и соцзащиты населения. Минтруду поручено создать подведомственное госучреждение, которое напрямую займётся этой работой. Новая структура будет взаимодействовать с органами власти, госфондом «Защитники Отечества», МФЦ, а также с военным комиссариатом республики для получения данных о бойцах СВО и другими ведомствами. Всех обратившихся за поддержкой внесут в единый электронный реестр, где будут отслеживаться статусы и результаты рассмотрения их вопросов.
В документе отмечается, что вопросы поддержки участников спецоперации будут решаться в приоритетном порядке, в течение пяти дней. Указ Главы об этом вышел на портале правовой информации РБ и уже вступил в силу.
В июне в Башкирии продлили действие дополнительных мер поддержки для военнослужащих. Указом Радия Хабирова срок действия единовременных выплат жителям республики, подписавшим контракт с Минобороны России для службы в зоне СВО, продлен по 31 июля 2026 года. Размер выплаты для таких бойцов составляет 1 млн рублей.
Всего в Башкирии для участников СВО и членов их семей действует более 50 мер поддержки.
«Все ребята, которые сегодня защищают Родину, проявляя мужество и героизм, – главные люди для нашей республики. Мы обязательно будем им помогать», – подчеркнул 22 июня Глава Башкирии, комментируя вручение боевого знамени полку «Башкортостан», ведущему тяжёлые бои на передовой.
В Башкирии приняли закон о государственной поддержке лиц, зачисленных в территориальное подразделение «Боевой армейский резерв страны» Минобороны РФ и участвующих в защите инфраструктурных объектов от воздушных атак, в том числе БПЛА. Подписанный Главой республики закон регулирует отношения, связанные с предоставлением мер господдержки воинам спецотряда «БАРС», закрепляет их правовой статус. Конкретный перечень мер господдержки определяется указом Главы РБ. В законе говорится, что в случае гибели военнослужащего при выполнении задач по защите объектов инфраструктуры республики членам его семьи предоставят единовременную материальную помощь. Размер выплаты установит правительство республики. Новый закон уже вступил в силу.
29 июня на совещании правительства Радий Хабиров рассказал, что сформированный в Башкирии спецотряд «БАРС» принял первый бой, отразив массированную атаку беспилотников на промзону Уфы, и попросил представить «БАРСовцев» к госнаграде.
В Башкирии увековечат память о военных и трудовых подвигах жителей республики во время СВО. Этим будет заниматься специальная комиссия при Главе РБ. Указ о ее создании руководитель региона подписал еще в феврале этого года. Новым указом от 2 июня 2026 года Радий Хабиров утвердил положение об этой комиссии. В нем говорится, что комиссия является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях сохранения памяти о мужестве и героизме участников СВО из Башкортостана, а также о гражданах и организациях, оказавших помощь спецоперации.
Комиссия будет разрабатывать план мероприятий по увековечению памяти героических военных и трудовых подвигов наших жителей во время СВО и контролировать его выполнение, также обеспечивать межведомственное взаимодействие, при необходимости привлекать экспертов, уточняется в положении.
В Башкирии расширили перечень категорий лиц, которым полагается социальная помощь. Соответствующие изменения в закон об адресной социальной помощи в республике, принятые Госсобранием, утвердил Радий Хабиров. В новой редакции документа в категорию получателей мер поддержки вошли участники СВО.
В законе говорится, что получателями адресной социальной помощи могут быть малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека, установленного в республике, а также участники специальной военной операции. Размер помощи определяется республиканским правительством, а в случае помощи на основании соцконтракта на условиях софинансирования из федерального бюджета – определяется законодательством России. Документ принят для стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации или осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности.
Закон вступил в силу и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
Также в Башкирии расширили перечень видов деятельности для социально ориентированных некоммерческих организаций, чтобы получить меры господдержки. Изменения в соответствующий республиканский закон внес парламент республики и утвердил Глава региона. В частности, в обновлённый перечень видов деятельности СО НКО вошли – социальная реабилитация, включая оказание психологической помощи ветеранам боевых действий, трудовая адаптация и профессиональная переподготовка ветеранов боевых действий, оказание психологической помощи членам семей ветеранов боевых действий и погибших (умерших) ветеранов боевых действий.
Если социально ориентированные НКО ведут такую деятельность, то они могут претендовать на получение финансовой, имущественной, информационной и иной поддержки со стороны органов госвласти, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации РБ.
В Башкирии определили ответственного за реализацию языковой политики в республике. По распоряжению Радия Хабирова ответственным за координацию реализации государственной языковой политики в Башкортостане назначен первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев. Уполномоченным исполнительным органом в сфере государственной языковой политики определено министерство просвещения республики.
Также Глава Башкирии утвердил план мероприятий по реализации в республике стратегии государственной национальной политики РФ. План состоит из 85 мероприятий и проектов, рассчитанных на 2026–2028 годы. План включает научно-практические конференции по сохранению русского и родных языков, международные акции «Большой этнографический диктант» и «Башкирский диктант», проведение конкурса «Образцовая башкирская семья» и фестиваля башкирской лошади «Башкорт аты» и много других мероприятий. За каждым из них закреплены ответственные исполнители.
Контролировать выполнение плана будет правительство республики. Ежегодно до 15 февраля будет представляться отчет о результатах реализации стратегии, говорится в документе.
«Межнациональное согласие – одна из самых хрупких вещей, которая существует в политике, особенно в непростой период, когда мы находимся под ударом врага», – отметил Радий Хабиров 17 июня на заседании Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям. Он рекомендовал главам муниципалитетов провести оценку профессиональной компетенции своих заместителей, ответственных за реализацию национальной политики.
В Башкирии компании, которые заключили с республикой концессионное соглашение без проведения конкурса в рамках госпрограммы «Развитие образования», освобождены от налогов на имущество, являющееся объектом этого соглашения. Такие поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций» внесли депутаты Госсобрания и утвердил Глава региона. Льгота даётся при условии, что у компании нет задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, и если она не находится в процессе ликвидации или банкротства. Мера поддержки призвана снизить финансовую нагрузку на концессионеров при реализации проектов в сфере образования, в частности, при строительстве школ.
Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года, и действует до конца 2028 года.
Важные изменения внесены и в закон «О племенном животноводстве» в Башкирии. Подписанный Главой республики правовой акт вступит в силу 1 сентября 2026 года. Документ устанавливает особенности саморегулирования в области племенного животноводства. В частности, предусматривается, что создание саморегулируемых организаций племенного животноводства осуществляется по видам животноводства и на добровольном членстве племенных хозяйств.
Теперь СРО племенного животноводства могут подтверждать соответствие племенных животных установленным стандартам СРО и выдавать соответствующий сертификат; проводить проверку сведений о животных, принадлежащих хозяйствам — членам СРО племенного животноводства, и проводить аттестацию специалистов, уточняется в документе.
В июне 2026 года еще 50 многодетных женщин республики удостоились медали «Материнская слава». Указ Главы Башкирии о присуждении такой награды матерям, родившим и воспитывающим пять и более детей, вышел 19 июня. Среди награжденных жительницы из 27 районов и четырех городов республики – Сибая, Нефтекамска, Октябрьского и Уфы. Лидерами по числу награжденных стали Баймакский, Гафурийский, Иглинский, Мелеузовский и Туймазинский районы.
Медаль «Материнская слава» учреждена в Башкирии в 1998 году. К награде полагается денежная выплата.
В Башкирии увеличили выплаты опекунам на содержание детей. Соответствующие поправки в республиканский закон «О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка» утвердил руководитель республики. Согласно этому документу, с 1 июля 2026 года выплата опекунам или попечителям на содержание ребенка в возрасте до 3 лет составляет 11 543 рубля в месяц, старше 3 лет — 11 101 рубль. Выплата на содержание ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет составляет 13 853 рубля в месяц, старше — 13 320 рублей.
Депутаты Госсобрания внесли изменения в республиканский закон «О культуре». Они призваны помочь предотвратить правонарушения и несчастные случаи при проведении зрелищных мероприятий. Ранее Башинформ сообщил о том, как в уфимском торговом комплексе во время такого мероприятия люди получили травмы, что стало результатом плохой организации массовой акции. По мнению авторов закона, избежать таких ситуаций поможет тщательное планирование и «понятный круг ответственных лиц».
Новый республиканский закон, утвержденный Главой Башкирии, возлагает на организатора зрелищного мероприятия обязанность заблаговременно уведомлять полицию и муниципалитет о его тематике, времени и месте проведения, примерном количестве посетителей и мерах по обеспечению безопасности. В документе говорится, что эти сведения необходимо предоставить не позднее чем за 10 дней до дня проведения мероприятия. Также организатор зрелищ и правообладатель помещения, где проводится мероприятие, обязаны обеспечить охрану и антитеррористическую защиту. Документ обязывает организаторов заранее продумывать возможные сценарии и последствия. Республиканский закон уже вступил в силу.
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