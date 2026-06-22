Мотострелковому полку «Башкортостан» вручили боевое знамя Минобороны РФ

Мотострелковый полк «Башкортостан» получил боевое знамя Министерства обороны РФ. О значимом событии для военнослужащих на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. Глава региона подчеркнул, что тем самым признали боевые заслуги наших воинов.
«Вручили боевое знамя. Важный такой ритуал. Это признание министерством обороны подразделения ведущим, покрывшим себя неувядающей славой. Передайте, пожалуйста, всем большой привет, – сказал Радий Хабиров. – Как я уже говорил, все наши сформированные подразделения, и мобилизованные бойцы, и те, кто сейчас служит по контракту – для нас сейчас главные люди. Мы, как и договорились, будем помогать. Очень непросто все, но они проявляют и мужество, и героизм».
Напомним, полк «Башкортостан» был сформирован в 2023 году. В его состав вошли 18 башкирских именных подразделений.
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