В Башкирии утвердили план по реализации стратегии национальной политики

В Башкирии утвердили план мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики РФ. Документ, подписанный Главой республики Радием Хабировым, опубликован на официальном портале правовой информации РБ.

Контроль за выполнением плана будет осуществлять правительство республики. Ежегодно до 15 февраля будет представляться отчет о результатах реализации стратегии.

Органам местного самоуправления рекомендовано разработать и утвердить соответствующие муниципальные планы мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики.

План состоит из 85 мероприятий и проектов на 2026–2028 годы. За каждым закреплены ответственные исполнители. План включает в себя научно-практические конференции по сохранению русского и родных языков, семинары по русскому языку, профильные смены для учащихся национальных школ, проект «100 дат российской идентичности», создание памятных мест, связанных с историей России, международные акции «Большой этнографический диктант» и «Башкирский диктант» и другие. Также планируется содействие изучению башкирского языка в регионах с компактным проживанием башкир, открытие классов имени Героя России Миннигали Шаймуратова и проведение конкурса «Образцовая башкирская семья» и фестиваля башкирской лошади «Башкорт аты».

Напомним, 2026 год объявлен Президентом России Годом единства народов России. Ранее «Башинформ» рассказал, как Башкирия и Уфа будут отмечать Год единства народов России.