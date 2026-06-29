В Башкирии для борьбы с вражескими БПЛА сформировали спецотряд

Атаку украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий комплекс Уфы, которая произошла на минувшей неделе, помогли отразить участники территориального отряда «Боевой армейский резерв страны» (БАРС). Как сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе, бойцы сбили 5 дронов из 12.

«Мы вместе с нашей компанией „Башнефть“ отбиваемся от террористических атак. На прошлой неделе, для понимания, атака была достаточно серьёзная — 12 беспилотников мы сбили. Мы сформировали наш отряд „БАРС“, вооружили его. „БАРС“ принял первый бой, прошел боевое крещение. Мы этим занимаемся. И люди должны тоже понимать, что обстановка с топливом происходит на фоне тяжёлой ситуации, боевой ситуации. Мы отбиваемся ещё вот в этой истории. Поэтому я прошу „БАРСовцев“, представителей минобороны, МЧС, ГК ЧС, служб безопасности предприятий, которые этим заняты, представлять к государственным наградам. Они находятся, по сути, на войне и свою задачу выполняют. Непросто она даётся. Нужно мобилизоваться и решить эту проблему. Она решаема», — подчеркнул Хабиров.

Известно, что в башкирский «БАРС» вошли 300 человек личного состава, обладающих боевым опытом. К ним относятся и военнослужащие СВО.