В Башкирии увековечат память о героических военных и трудовых подвигах

Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях сохранения памяти о мужестве и героизме участников СВО из Республики Башкортостан, а также о гражданах, организациях, оказавших добровольческую (волонтерскую), гуманитарную и иную помощь, связанную с проведением СВО.

В основные задачи комиссии входит разработка соответствующего плана мероприятий и осуществление контроля его выполнения, обеспечение межведомственного взаимодействия, содействие принятию согласованных решений, обеспечение системности и комплексности проведения мероприятий, привлечение экспертов и специалистов к изучению проблем, связанных с данной темой, изучение и анализ лучших практик в этой сфере.

Комиссия имеет право запрашивать у федеральных госорганов и госорганов Республики Башкортостан, органов местного самоуправления РБ, организаций документы, информацию, справочные материалы, приглашать на заседания комиссии должностных лиц, формировать рабочие группы. Руководит деятельностью комиссии председатель.