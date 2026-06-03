В Башкирии увековечат память о героических военных и трудовых подвигах

Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях сохранения памяти о мужестве и героизме участников СВО из Республики Башкортостан, а также о гражданах, организациях, оказавших добровольческую (волонтерскую), гуманитарную и иную помощь, связанную с проведением СВО.
В основные задачи комиссии входит разработка соответствующего плана мероприятий и осуществление контроля его выполнения, обеспечение межведомственного взаимодействия, содействие принятию согласованных решений, обеспечение системности и комплексности проведения мероприятий, привлечение экспертов и специалистов к изучению проблем, связанных с данной темой, изучение и анализ лучших практик в этой сфере.
Комиссия имеет право запрашивать у федеральных госорганов и госорганов Республики Башкортостан, органов местного самоуправления РБ, организаций документы, информацию, справочные материалы, приглашать на заседания комиссии должностных лиц, формировать рабочие группы. Руководит деятельностью комиссии председатель.
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