Дрожь земли, гибель малышки в овраге, избиение в лифте, ДТП с шестью детьми. Резонансные ЧП Башкирии

Смерть в коридоре поликлиники, дрожь земли уфимской, гибель малышки в овраге с талой водой, жестокое избиение девушки в лифте, смертельное ДТП с шестью подростками, конфликт родителей и детсада, труп в парке. Самые резонансные происшествия минувшей недели в Башкирии — в одном материале информационного агентства «Башинформ».
В телеграм-канале «БашДТП» появилось видео, на котором запечатлен лежащий при входе в медучреждение на двух скамейках мужчина. Автор отметил, что уфимец пришел сдавать анализы, и ему стало плохо, он начал умирать прямо на входе в поликлинику № 2, которая относится к 18-й больнице. В пресс-службе министерства здравоохранения РБ пояснили, что мужчину попытались спасти, у него произошла остановка сердечной деятельности - реанимационные мероприятия результата не дали. Пациент скончался. Мужчина состоял на диспансерном учете у терапевта, кардиолога, невролога, уролога. Его основным диагнозом была ишемическая болезнь сердца с постинфарктным кардиосклерозом и развитием хронической сердечной недостаточности, фибрилляцией предсердий.
В Уфе 21 марта с 21.56 до 22.05 в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступала информация о сейсмических явлениях в пяти жилых домах: на улицах Дорофеева, 3/2, Комсомольской, 27/3, проспекте Октября, 18/3, Маршала Жукова, 17, Российская, 163а. По словам жителей, сейсмические явления в основном ощущались на верхних этажах зданий: была вибрация мебели, раскачивались люстры, происходило волнение воды в аквариумах. Предварительная причина — землетрясение, которое произошло на территории Афганистана.
Подобные обращения поступали в 2015 и 2018 годах. В 2018 годах до столицы дошли афтершоки землетрясения, произошедшего в Челябинской области, в 2015-м — причиной толчков в Уфе стало землетрясение в Пакистане и Афганистане.
Утром в одном из парков села Караидель было найдено тело местного жителя, 1977 года рождения. По предварительным данным, мужчина мог скончаться в результате заболевания, так как при жизни жаловался на боли в сердце. Прибывшие медики констатировали смерть. Тело было перевезено в морг с помощью транспорта, выделенного местным сельсоветом, - в грузовик с прицепом.
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП С ШЕСТЬЮ ПОДРОСТКАМИ
В Белорецком районе ночью 23 марта на улице Советской села Тирлянский столкнулись «ВАЗ-2110» и попутный «УАЗ». В ДТП 17-летний водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия. Медпомощь потребовалась пятерым несовершеннолетним: трём девочкам по 14 лет и двум мальчикам, 16 и 17 лет. С различными травмами они были доставлены в больницу. 28-летний водитель «УАЗа» не пострадал, был трезв. Погибший не имел водительских прав. Со слов отца, подросток взял автомобиль без спроса. Водитель «УАЗа» также будет привлечен к ответственности, его автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.
По факту ДТП в Белорецком районе возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, подростки, перед тем, как сесть в машину, распивали алкогольные напитки.
В соцсетях появилась видеозапись, на которой слышно, как истошно кричит ребенок. Жительница Уфы, обнародовавшая запись, пояснила, что над ее 2-летним ребенком якобы издевалась воспитательница детсада № 45 Калининского района, что она его не успокаивала, когда тот плакал, и запирала в туалете. Запись была сделана на диктофон телефона мамой другого воспитанника. Известно, что мать ребенка обратилась с заявлением в полицию. Кроме того, по данному факту проводится прокурорская проверка. Руководство детсада отрицает данную информацию. По словам директора садика, воспитатель работает в дошкольном учреждении с 2014 года, никаких нареканий никогда не было. Что касается того, что ребенка закрывали в туалете, в детсаду заявили, что дверь в это помещение никогда не закрывается. Мама ребенка, которая обнародовала запись, перевела своего сына в другой садик.
23 марта в деревне Азангулово на улице Трактовой трое детей из одной семьи в возрасте 3, 4 и 5 лет гуляли недалеко от дома у замерзшего водоема, образовавшегося в результате стока талых вод. Дети кидали в водоем камни и палки. В один момент 3-летняя девочка попыталась достать игрушку, которая оказалась на поверхности наледи водоема, и провалилась в воду. Дети позвали отца, который обнаружил тело девочки уже без признаков жизни. Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. Осмотром установлено что глубина образовавшегося водоема достигает около 1 метра, а длина и ширина — 5 на 2 метра. Дуванский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» по факту гибели ребенка в овраге с водой.
В Уфе в жилом доме на улице Генерала Горбатова, 7, местные жители отреагировали на шум в подъезде. Просмотрев записи с камер наблюдения, они увидели, как молодая девушка пытается убежать от мужчины, который ее преследует и ругает матерными словами. Тот настигает ее в подъезде - наносит удар, от которого жертва абьюзинга теряет сознание. Мужчина затаскивает ее за волосы в лифт. Там он, что-то выговаривая лежащей на полу жертве издевательств, выливает ей на голову содержимое стакана и уходит. Девушка, поджав ноги, какое-то время сидит в кабине лифта. Затем снова появляется ее мучитель, который вытаскивает ее из лифта. На этом моменте запись обрывается. Сотрудники полиции данный факт проверили, установили участников видеозаписи. Ими являются двое знакомых между собой жителей Уфы. Гражданка от каких-либо претензий к знакомому отказалась.
Как пояснил сам «герой», они оба были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент мужчина приревновал девушку и поэтому распустил руки.