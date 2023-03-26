Дрожь земли, гибель малышки в овраге, избиение в лифте, ДТП с шестью детьми. Резонансные ЧП Башкирии

Смерть в коридоре поликлиники, дрожь земли уфимской, гибель малышки в овраге с талой водой, жестокое избиение девушки в лифте, смертельное ДТП с шестью подростками, конфликт родителей и детсада, труп в парке. Самые резонансные происшествия минувшей недели в Башкирии — в одном материале информационного агентства «Башинформ».

В КОРИДОРЕ ПОЛИКЛИНИКИ

В телеграм-канале «БашДТП» появилось видео, на котором запечатлен лежащий при входе в медучреждение на двух скамейках мужчина. Автор отметил, что уфимец пришел сдавать анализы, и ему стало плохо, он начал умирать прямо на входе в поликлинику № 2, которая относится к 18-й больнице. В пресс-службе министерства здравоохранения РБ пояснили, что мужчину попытались спасти, у него произошла остановка сердечной деятельности - реанимационные мероприятия результата не дали. Пациент скончался. Мужчина состоял на диспансерном учете у терапевта, кардиолога, невролога, уролога. Его основным диагнозом была ишемическая болезнь сердца с постинфарктным кардиосклерозом и развитием хронической сердечной недостаточности, фибрилляцией предсердий.