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Сегодня, 11:22

В Уфе жители нескольких домов почувствовали сейсмические явления

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Уфе 21 марта с 21.56 до 22.05 в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступала информация о сейсмических явлениях в пяти жилых домах: на улицах Дорофеева, 3/2, Комсомольской, 27/3, проспекте Октября, 18/3, Маршала Жукова, 17, Российская, 163а. По словам жителей, сейсмические явления в основном ощущались на верхних этажах зданий: была вибрация мебели, раскачивались люстры, происходило волнение воды в аквариумах.

«По указанным адресам выезжали сотрудники управления гражданской защиты Уфы и управления жилищного хозяйства столицы. При визуальном осмотре не выявлено нарушений на внутридомовых инженерных сетях, а также повреждений целостности конструкций зданий. Предварительная причина — землетрясение, которое произошло 21 марта на территории Афганистана», — рассказали «Башинформу» в пресс-службе УГЗ по Уфе.

Подобные обращения поступали в 2015 и 2018 годах. В 2018 годах до столицы дошли афтершоки землетрясения, произошедшего в Челябинской области, в 2015-м — причиной толчков в Уфе стало землетрясение в Пакистане и Афганистане.

О точной причине вчерашнего инцидента скажут специалисты, отметили в управлении.

Автор:Дарья Субботина
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