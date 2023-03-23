В Башкирии по факту смертельного ДТП с шестью подростками возбуждено уголовное дело

По факту ДТП в Белорецком районе возбуждено уголовное дело. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, следователем отдела МВД России по Белорецкому району для установления обстоятельств и причин ДТП назначены необходимые экспертизы.

Напомним, сегодня ночью при столкновении двух автомобилей в Белорецком районе погиб один подросток, ещё пятеро несовершеннолетних травмированы. По предварительным данным, ночью 23 марта на улице Советской села Тирлянский столкнулись «ВАЗ-2110» и попутный «УАЗ». В ДТП 17-летний водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия. Медпомощь потребовалась пятерым несовершеннолетним: трём девочкам по 14 лет и двум мальчикам, 16 и 17 лет. С различными травмами они были доставлены в больницу. 28-летний водитель «УАЗа» не пострадал, был трезв.

Сотрудниками полиции установлено, что погибший не имел водительских прав. Со слов отца, подросток взял автомобиль без спроса. Водитель «УАЗа» также будет привлечен к ответственности, его автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

«По факту ДТП следственным подразделением отдела МВД России по Белорецкому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следователем назначены транспортно-трасологическая экспертиза, у погибшего изъята кровь на химико-токсилогическое исследование для определения состояния опьянения», — проинформировали в ведомстве.