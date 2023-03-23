В ГИБДД Башкирии сообщили новые подробности ДТП с пятью пострадавшими и одним погибшим подростками

Как информировал «Башинформ», при столкновении двух автомобилей в Белорецком районе погиб один подросток, ещё пять несовершеннолетних получили травмы. В пресс-службе ГИБДД по РБ сообщили новые подробности смертельного ДТП.

Так, ночью 23 марта на улице Советской села Тирлянский столкнулись «ВАЗ-2110» и попутный «УАЗ». В аварии 17-летний водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия. Медпомощь потребовалась пятерым несовершеннолетним, трём 14-летним девушкам и двум парням, 16 и 17 лет. С различными травмами они госпитализированы. 28-летний водитель «УАЗа» не пострадал, был трезв. У погибшего изъята кровь на химико-токсикологическое исследование для определения состояния опьянения.

«Сотрудниками полиции установлено, что погибший не имел водительских прав. Со слов отца, подросток взял автомобиль без спроса. По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — проинформировали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

По словам очевидцев, предварительно, девушки пили пиво, а молодые люди напитки покрепче.

Ранее в МЧС по РБ сообщили о том, что все пострадавшие госпитализированы в больницу города Белорецка. Двое из них, девушка 2008 года рождения и парень 2006 года рождения, находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще двух девушек 2008 года рождения и парня 2007 года рождения оценивается как средней степени тяжести.

По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, по факту гибели и травмирования подростков в ДТП в Белорецком районе организована проверка.