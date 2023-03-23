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Сегодня, 07:27

В МЧС сообщили подробности ДТП с шестью детьми в Башкирии

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

Стали известны подробности ДТП с шестью детьми в Башкирии. Как ранее писал «Башинформ», авария с участием двух легковых автомобилей ВАЗ-2110 и УАЗ произошла сегодня ночью в селе Тирлянский Белорецкого района.

По информации пресс-службы МЧС по РБ, в результате ДТП пострадали шесть подростков 15-17 лет из автомобиля ВАЗ-2110. Один из них — подросток 2006 года рождения, погиб. По предварительным данным, он находился за рулём.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу города Белорецка. Двое из них, девушка 2008 года рождения и парень 2006 года рождения, находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще двух девушек 2008 года рождения и парня 2007 года рождения оценивается как средней степени тяжести.

Причина ДТП устанавливается сотрудниками ГИБДД.

По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, по факту гибели и травмирования подростков в ДТП в Белорецком районе организована проверка. 

Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту.

Видео:Прокуратура РБ
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