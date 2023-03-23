В Башкирии в ДТП пострадали шестеро детей, один из них погиб

Сегодня ночью в селе Тирлянский Белорецкого района Башкирии произошла дорожная авария, в которой пострадали шестеро детей, один из которых погиб. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по РБ.

Как рассказали в ведомстве, дорожная трагедия с участием двух легковых автомобилей ВАЗ-2110 и УАЗ произошла вблизи ул. Советская, 201.

Спасатели, медики, полицейские помогли пострадавшим выбраться из автомобиля ВАЗ-2110.



«В результате ДТП, к сожалению, пострадали шесть детей из автомобиля ВАЗ-2110, в том числе погиб один ребенок 2006 года рождения. Травмированы пять детей. Двое из них, по предварительной информации, 2008 года рождения, трое - 2007-го. Все они для обследования направлены в Белорецкую ЦРКБ», - рассказали в главном управлении МЧС по Башкирии.



Причина ДТП устанавливается сотрудниками ГИБДД.