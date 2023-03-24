«На почве ревности не удержал руки»: уфимец рассказал, почему жестоко избил свою девушку

Журналисты «Честно говоря» пообщалась с парой, которая стала «звездной», после того, как обнародовали видео, где молодой человек до потери сознания избил свою избранницу. Напомним, ранее «Башинформ» сообщал, что инцидент произошёл в жилом доме на улице Генерала Горбатова. Момент избиения попал в объективы камер видеонаблюдения.

Как пояснил сам «герой», они оба были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент мужчина приревновал девушку и поэтому распустил руки.

«На почве ревности не удержал руки, так скажем, нанес телесные повреждения. Остальное вы видели на видео. Никаких запугиваний с моей стороны не было», - рассказал он журналистам.

На кадрах видно, что у девушки многочисленные ссадины и ушибы. Но она подчеркнула, что не имеет к своему возлюбленному претензий и не собирается заявлять в полицию.