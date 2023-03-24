В Уфе мужчина избил девушку в подъезде, затащил за волосы в лифт и вылил на нее кофе

В Уфе в жилом доме на улице Генерала Горбатова, 7, местные жители отреагировали на шум в подъезде. Просмотрев записи с камер наблюдения, они увидели, как молодая девушка пытается убежать от мужчины, который ее преследует и ругает матерными словами. Тот настигает ее в подъезде - наносит удар, от которого жертва абьюзинга теряет сознание. Мужчина затаскивает ее за волосы в лифт. Там он, что-то выговаривая лежащей на полу жертве издевательств, выливает ей на голову содержимое стакана и уходит. Девушка, поджав ноги, какое-то время сидит в кабине лифта. Затем снова появляется ее мучитель, который вытаскивает ее из лифта. На этом моменте запись обрывается. Насколько серьезно пострадала жертва издевательств - неизвестно.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу МВД по РБ.

«Сотрудниками полиции данный факт проверен, установлены участники видеозаписи. Ими являются двое знакомых между собой жителей Уфы. Гражданка от каких-либо претензий к знакомому отказалась», — пояснили в ведомстве.

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