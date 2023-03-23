Уфимка обвинила воспитателя в издевательствах над ее 2-летним сыном: детсад отреагировал на нападки

В соцсетях появилась видеозапись, на которой слышно, как истошно кричит ребенок. Жительница Уфы, обнародовавшая запись, пояснила, что над ее 2-летним ребенком якобы издевалась воспитательница детсада № 45 Калининского района.

«Это произошло с моим сыном, которому 2,5 года. В данном садике произошли страшные вещи, над ребенком издевались. А именно, воспитательница не пыталась успокоить моего плачущего ребенка, который еще только-только проходит адаптацию в ясельной группе, и просто закрывала его в туалете, чтобы он успокоился и перестал плакать, так как у нее болит голова. Хочу, чтобы все увидели и услышали! Запись была сделана на диктофон телефона, который был подложен под кровать рядом с туалетом. Запись происходящего в детском саду решила сделать одна из мам воспитанника, так как начала замечать изменение в его поведении. Так я узнала о жестоком обращении с моим ребенком, который еще даже не разговаривает», — сообщила женщина.

Известно, что мать ребенка обратилась с заявлением в полицию. Кроме того, по данному факту проводится прокурорская проверка.

«Башинформ» обратился за комментарием к руководству детского сада № 45, где произошел конфликт.

«Инцидент с записью произошел в середине марта. О случае с диктофоном нам стало известно 18 марта. Со всеми сотрудниками была проведена беседа. Я, как руководитель, естественно, спросила, подтверждается ли такой факт? Ни один сотрудник такой факт не подтвердил. Работников детсада вызывали в отдел полиции для дачи показаний, где они также сказали правду, что ни один сотрудник никогда не видел, чтобы ребенка закрывали в туалете или еще где-то, или кричали-орали. Ситуация изучается, но никаких подтверждающих фактов нет. В группе работает и психолог, и старший воспитатель: обстановка благоприятная, дети все спокойные — все хорошо. Я также проверяю, все ли в порядке. Жалоб от родителей не поступает, — пояснили в дошкольном учреждении. — Конфликтов ранее не было, и сама мамочка говорит, ее устраивали воспитатели. Диктофон подложила мама другого воспитанника, потом передала запись третьим лицам. Думаю, что по данному поводу тоже будет проводиться проверка, так как они тем самым тоже нарушили законодательство».

По словам директора садика, воспитатель работает в дошкольном учреждении с 2014 года, никаких нареканий никогда не было.

«Ни на воспитателя, ни на детский сад жалоб от родителей не было. Это единственный случай, который нас самих потряс. Мягко говоря, некрасиво выкладывать в интернет недоказанную информацию. И мы считаем, что уже начался буллинг детсада. И когда эта ситуация разрешится, мы, скорее всего, будем писать опровержение. Какая-то наметилась тенденция, что и школы, и детсады — плохие, хотя люди стараются, работают, кто-то годами, кто-то всю жизнь, и когда такое начинается, становится очень обидно сотрудникам, — заявила собеседница. — Даже, если посмотреть в соцсетях, родители, которые водили и водят своих детей к этому воспитателю, отзываются о ней положительно. Звонят мне, воспитателю — переживают, выражают слова поддержки».

Что касается того, что ребенка закрывали в туалете, в детсаду заявили, что дверь в это помещение никогда не закрывается.

«Я лично сняла вчера видео, что дверь не закрывается. Мы на собрании с родителями дали им проверить этот момент. Здание у нас старое, 1959 года постройки. Двери старого образца, они уже много раз покрашенные, и просто физически не закрываются. А ручка очень высоко, ребенку до нее не дотянуться», — добавили в детсаду.

Мама ребенка, которая обнародовала запись, перевела своего сына в другой садик.

По данным собственного источника «Башинформа», 2-летнего мальчика родители приводили на адаптацию на целый день. Он часто плакал, показывал, что хочет спать. Ребенок посещал детсад нерегулярно, так как периодически болел. Отмечается, что кто-то проходит адаптацию быстро, сразу вливается в группу, а кто-то плачет, тоскует по родителям, нервничает.

Сейчас правоохранителям предстоит разобраться в данном инциденте и выяснить все обстоятельства случившегося.