В МВД по Башкирии назвали предварительную причину гибели мужчины, найденного на тротуаре в парке

В пресс-службе МВД по Башкирии «Башинформу» прокомментировали инцидент в селе Караидель, где в парке нашли труп мужчины.

«Сегодня утром в одном из парков села Караидель было найдено тело местного жителя, 1977 года рождения. По предварительным данным, мужчина мог скончаться в результате заболевания, так как при жизни жаловался на боли в сердце. Прибывшие медики констатировали смерть. Тело было перевезено в морг с помощью транспорта, выделенного местным сельсоветом», — сообщили в ведомстве.