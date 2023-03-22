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Сегодня, 11:31

В МВД по Башкирии назвали предварительную причину гибели мужчины, найденного на тротуаре в парке

стоп-кадр видео из группы «Караидель Главный», Vk
Фото:стоп-кадр видео из группы «Караидель Главный», Vk

В пресс-службе МВД по Башкирии «Башинформу» прокомментировали инцидент в селе Караидель, где в парке нашли труп мужчины.

«Сегодня утром в одном из парков села Караидель было найдено тело местного жителя, 1977 года рождения. По предварительным данным, мужчина мог скончаться в результате заболевания, так как при жизни жаловался на боли в сердце. Прибывшие медики констатировали смерть. Тело было перевезено в морг с помощью транспорта, выделенного местным сельсоветом», — сообщили в ведомстве.
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